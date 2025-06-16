Meclis'te duygusal anlar yaşandı. Katip gözyaşlarını tutamadı

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yerine CHP, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu aday gösterdi. 88 meclis üyesinden 87'sinin katıldığı seçimde 85 oy alan Dutlulu, Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Seçim öncesi mecliste duygusal anlar yaşandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde merhum Ferdi Zeyrek'in yerine yapılacak başkan seçimine dair gündemi okuyan katip üye gözyaşlarını tutamadı.