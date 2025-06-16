Meclis'te duygusal anlar yaşandı. Katip gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: Haber Merkezi

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yerine gelecek isim için yapılan seçimde duygusal anlar yaşandı.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yerine CHP, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu aday gösterdi. 88 meclis üyesinden 87'sinin katıldığı seçimde 85 oy alan Dutlulu, Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Seçim öncesi mecliste duygusal anlar yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde merhum Ferdi Zeyrek'in yerine yapılacak başkan seçimine dair gündemi okuyan katip üye gözyaşlarını tutamadı.

Son Haberler
Belediye Başkanı'ndan görenleri şoke eden kiraz paylaşımı
Belediye Başkanı'ndan görenleri şoke eden kiraz paylaşımı
Meclis'te duygusal anlar yaşandı. Katip gözyaşlarını tutamadı
Meclis'te duygusal anlar yaşandı. Katip gözyaşlarını tutamadı
İl olması durumunda Muğla haritası değişecek! Muğla'dan ayrılabilir
İl olması durumunda Muğla haritası değişecek! Muğla'dan ayrılabilir
Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı iddia! Ankara bu kulis bilgisiyle çalkalanıyor
Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı iddia! Ankara bu kulis bilgisiyle çalkalanıyor
Bir ülke daha Huawei’yi resmen kara listeye aldı
Bir ülke daha Huawei’yi resmen kara listeye aldı