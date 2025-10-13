TBMM Genel Kurulu’nda uluslararası sözleşmeler görüşülürken İYİ Parti ile DEM Parti arasında sert bir tartışma yaşandı. İYİ Partili Erhan Usta, DEM Parti’yi terör örgütü PKK’yı meşrulaştırmakla suçladı. Usta, “DEM yüreklendi, YPG meşrulaştı, PKK kurucu önder oldu, televizyonlara çıkamayanlar şimdi ekranlarda” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ise bu sözlere, “Birileri barışa pusu kuruyor. Gencecik cesetlerin, tabutların üzerine el koyup hamaset yapanlar, yoksul Anadolu köylüsünün ölümünü alkışlıyor” yanıtını verdi. Bu ifade, İYİ Partililerden büyük tepki çekti.



Vekiller, “Hangi tabutlar, öldürdüklerinizin tabutları mı?” diyerek Koçyiğit’e karşı çıktı. Tartışma, Meclis tutanaklarına da yansıdı.

DEM Parti’nin tartışmalı söylemleri bununla sınırlı kalmadı. Geçen hafta grup toplantısında PKK’nın dağ kadrosundan Yüksel Genç’in konuşması dikkat çekmişti. Ayrıca DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın medyanın dilinden rahatsız olduğunu belirterek hükümetten önlem almasını talep etti.

Buldan’ın, Öcalan’dan “sayın”, “önder” ve “barışın mimarı” gibi ifadelerle bahsetmesi de tepki topladı.