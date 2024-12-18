Meclis'te ibretlik fotoğraf!

AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, geçtiğimiz günlerde TBMM’de devam eden Bütçe Görüşmelerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı oturumlarından fotoğraf paylaştı.

Görüşmelerinde 15 saat aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Cevizoğlu, paylaşımına “Gün Pazar'dan Pazartesi'ye döndü… Dün 11.00'de başlayan Bütçe Görüşmeleri (Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri) 15 saattir aralıksız devam ediyor...” notunu düştü.

Birçok siyasinin yer aldığı fotoğrafta özellikle İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve CHP’den ayrıldıktan sonra geçtiği Memleket Partisi’nden de istifa ederek AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi dikkat çekti.

Bir dönem AKP’ye ağır eleştirilerde bulunan iki isim şimdilerde AKP safhalarında yer alırken, akıllara daha önceden sarf ettikleri ifadeler geldi.

AKP'YE ELEŞTİRİLERDE BULUNMUŞLARDI

Mehmet Ali Çelebi

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi daha önce yaptığı bir açıklamada AKP’ye eleştirilerde bulunarak, “2003’te askerimizin başına çuval geçirildi, müzik notası dahi veremediniz. 2007 den sonra FETÖ’nün kumpaslarına müsaade ettiniz, Subaylar ben de dahil terörist olarak yargılanırken, taburda teröristleri kırmızı halılarda karşıladınız. 26. Genel Kurmay Başkanını terörist sanık olarak 26 yıl hapis yatırdınız. Terörist Şemdin Sakık’ı ona tanık yaptınız. 2008 - 2014 yılları arasında FETÖ işkenceleriyle FETÖ doktorların sahte sağlık raporlarıyla 3 bin askeri öğrencinin harp okullarından atılmasını izlediniz, halen haklarını vermediniz. Kozmik odaya FETÖ teröristleri soktunuz, askeri casusluk yapılmasına müsaade ettiniz. Kumpaslarla alan temizliği yaparken, FETÖ’cüleri Genel Kurmay yaptılar. Sonra aldatıldık kumpas yaptı dediniz ama halen Ali Tatar’a şehit diyemediniz, mezarına gidemediniz. 15 Temmuz’dan sonra fırsat bu fırsat Kuvvetleri ayrı ayrı MSB ye bağladınız. Genel Kurmayların içini boşaltınız” demişti.

Nebi Hatipoğlu

İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Nebi Hatipoğlu ise bir programda kendisine sorulan “AK Parti’ye geçer misiniz?” sorusuna “Tabii ki geçmem. Ne işim var? Türkiye’de iki tip siyasetçi var. Bir siyaseti iş olarak yapanlar, bir de siyaseti hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Ben bindiğim araçtan inmem” diyerek yanıt vermişti.

DIŞ POLİTİKAYA AĞIR YÜKLENMİŞTİ

Hulki Cevizoğlu

Fotoğrafı paylaşan AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu da sunduğu TV programlarında AKP’nin iç ve dış politikalarına sık sık eleştirilerde bulunmasıyla gündeme geliyordu. Yer yer AKP iktidarına ağır ifadelerle yüklenen Cevizoğlu, AKP iktidarının Avrupa Birliği’nin telkinleri sonucu Kürtçeyi ikinci resmi dil ilan etmeye hazırlandığını bile ileri sürmüştü.