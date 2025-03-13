Meclis'te İkramiye protestosu

İçinde emekli ikramiyelerinin 3 bin TL’den 4 bin TL'ye çıkarılmasının da bulunduğu “torba teklif” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

“İKRAMİYE ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLMALI”

Görüşmelerin başında, CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, emekliler çoluğuyla, çocuğuyla, torunuyla hoş bir bayram geçirebilecekken bugün ortaya çıkan sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyleyerek şu açıklamada bulundu:

“Bu aslında iktidarın emekliye nasıl baktığını da gösteriyor. İşçiye, memura, çiftçiye, esnafa reva görülen muamele maalesef bu. Biz yanlışları söylemeye devam edeceğiz. Bize göre ikramiye asgari ücret seviyesinde olmalıdır” dedi.

“DOLDURUŞA GELMİYOR AMA 4 BİN LİRAYLA DA SEPET DOLMUYOR”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz gün gazetecilerin kendisine yönelttiği ikramiye sorusu üzerine, “Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık, daha ne olsun” sözünü hatırlattı.

Ağbaba, “Cumhurbaşkanı dolduruşa gelmiyor ama 4 bin lira ile sepet de dolmuyor. Dolduruşa gelmiyor ama...” ifadelerini kullandı.

“İKRAMİYEYLE AYAKKABI DA ALINMIYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, “Eski Türkiye’de babalar çocuklarına bayramda ayakkabı alırlardı. Bugün bayram ikramiyesi ile iyi bir ayakkabı almak da mümkün değil” dedi.

''TEYZELER TERLİKLE KOVALAR''

CHP’li Ağbaba ise, “Kanun teklifi sahipleri pazara çıksa valla teyzeler bunları terlikle kovalar. Dolduruşa gelmiyorlar ama... Emekli gece yarısı çöpten çürük sebze meyve alıyor. Emekli bir otelde bu ikramiye ile iftar açamıyor. 4 kişilik ailenin Ankara’da otelde iftar açması mümkün değil” şeklinde konuştu.

BOZDUR BOZDUR HARCA

CHP milletvekilleri, “İkramiye değil sadaka; zam bin TL, bozdur, bozdur harca; Diyanet: Emekliye fitre verilir” yazılı pankartları masalarına koyarak bin TL’lik ikramiye zammını protesto etti. Bir pankartta baklavanın fiyatının 750 lira olduğuna işaret edilirken Ağbaba’nın önünde içerisinde gıda maddelerinin bulunduğu sepet de yer aldı. Ağbaba, “Bu teklifi verenin, 4 bin lira verenin Türkiye’den, pazardan haberi yok. Şekerin kilosu 500 lira, baklavanın kilosu bin 500 lira, bunların dünyadan, haberi yok. Diyanet’ten bile haberi yok” ifadelerini kaydetti.