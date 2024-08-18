Meclis’te Kanlı Kara Cuma

Millet vekillerini canları yaşatsın diye Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdi.

Millet vekillerini can alsın, kan akıtsın diye meclise göndermedi.

Millet AKP’yi anayasanın laiklik ilkesini çiğnesin ve Yüce Divan’da “laiklik karşıtı odak” olarak mahkûm olmaları için iktidar yapmadı.

Millet AKP’yi 17-25 Aralık’ta bakanları yolsuzluk yapsın, başbakan oğlu paralı sıfırlasın diye iktidar yapmadı.

Millet AKP’yi yolsuzluk yapanları Yüce Divan’a yargılanmaya göndermesin diye iktidar yapmadı.

Millet AKP’li vekilleri FETÖ ve Amerika ile iş birliği yaparak şerefli Türk ordusuna kumpas kurulması için Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’li vekilleri Atatürk’ün koltuğunda oturan 26. Genelkurmay Başkanı’nın esir alınması için göndermedi.

Millet AKP’li vekilleri FETÖ ile iş birliği yapıp devleti hainlere teslim etmesi için Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’li vekilleri 15 Temmuz hain darbe girişimine neden olmaları için Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’yi Kozmik Odayı alçak FETÖ’cülere teslim etmek için iktidar yapmadı.

Millet AKP’yi devlet kurumlarını cemaat ve tarikatlara teslim etmesi için iktidar yapmadı.

Millet AKP’yi anayasayı çiğnemesi, yargıya müdahale etmesi için iktidar yapmadı.

Millet AKP’yi “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesini saraydaki tek kişinin egemenliğine teslim etmeleri için iktidar yapmadı.

Millet AKP’yi anayasayı yok hükmünde yapmaları için Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’yi yasama yürütme ve yargı güçlerini ucube tak adam rejimine teslim etmeleri için Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’yi yargısız siyasi infazlar yaparak muhaliflerini esaret altına alsınlar diye Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’li vekilleri muhalif milletvekillerine saldırsın, yumruklasın, kürsüde konuşturmasın diye Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’lileri ettikleri milletvekili yeminini umursamasınlar ve çiğnesinler diye Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’yi Millî Eğitim’i AK eğitim yaparak kindar ve dindar nesil yetişmesi için meclise göndermedi.

Millet AKP’yi özgür medyaya baskı yaparak susturulmaları için Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’yi görüşlerini açıklayanları tutuklasınlar ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alsınlar diye Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’yi yandaş müteahhitlere rant dağıtsınlar diye Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’yi açlık ve yoksulluk içinde yaşamak için Meclis’e göndermedi.

Millet AKP’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını çiğnesin diye iktidar yapmadı.

Millet AKP’yi sınırlarını sığınmacılara açarak ekmeğini paylaşmak için iktidar yapmadı.

Millet AKP’yi Atatürk ilke ve devrimlerini yıksın diye iktidar yapmadı.

Millet AKP’yi Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesini çiğnemesi için iktidar yapmadı.

Millet AKP’yi “Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanlığı”nı yapması için iktidar yapmadı.

Millet AKP’yi emperyalist ülkelere teslim olması için iktidar yapmadı.

AKP 22 yıl önce verdiği sözleri 22 yılda unuttu.

Adalet ve Kalkınma Partisi, adını da ilkelerini de kurucu ayarlarını da yıkarak Tayyip’in Partisi oldu.

O da bu güç zehirlenmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devletini ne yazık ki şu hâle getirdi:

Tayyip’in Devleti…

İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan Kanlı Kara Cuma’nın nedeni budur.