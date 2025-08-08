Meclis’te kapalı oturumun perde arkası! Hilal Köylü tek tek anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan açılım tiyatrosunun Meclis perdesinin ikinci kısmı bugün toplandı. Yeni açılım sürecinin ilk perdesi Salı günü TBMM'de gerçekleşmişti. Bugün ise ikinci perde Meclis'te toplanıldı. Toplantı öncesi konuşma gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Yeri gelecek sert tartışmalar yaşanacak. Buradaki konuşmalar tutanak altına alınacak, ama bunlara basına verilmeyecek ve tutanaklar 10 yıl yayınlanmayacak” dedi.

Gazeteci Hilal Köylü, Kurtulmuş’un açıklamalarını değerlendirerek, komisyonun yeni bir açılım sürecinin zeminini oluşturduğunu söyledi. Köylü’ye göre, muhalefet partileri de toplantının kapalı yapılmasına destek verdi çünkü MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e yöneltilecek sorular oldukça sert olacak.

Komisyonun gündeminde PKK’nın silah bırakma süreci, askeri birliklerin yeniden konumlandırılması, sınır güvenliği ve anayasal düzenlemeler yer alıyor. MHP’li hukukçu Feti Yıldız, “Komisyon anayasa yapmayacak, ilk dört maddeye dokunulmayacak” diyerek tartışmalara sınır çizdi.

Gazeteci Hilal Köylü, Kurtulmuş konuşmaları ve komisyon hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

CHP'li ve DEM Partili üyeleri başta olmak üzere tüm muhalefetteki komisyon üyelerinin de komisyonun bu toplantısını kapalı yapması yönünde el kaldırdığını gördük. Hepsi de tek göründüler. Çünkü onlar da MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ciddi bir soru yağmuruna tutacaklar. Zaten Numan Kurtulmuş da söyledi. Bundan sonra örneğin sınır güvenliği ne olacak ya da Türkiye askeri yapılanmasını nerede nasıl değerlendirecek? PKK terör ortamı sona erdiğine göre bundan sonraki planlama ne olacak? Türkiye'nin savunmasına dair de yeni birtakım düzenlemeler yapılırken hangi birlikler nereye kaydırılacak ya da nerede konumlanacak gibi hem ciddi eleştiriler hem de ciddi sorular sorulacağı için bu soruların çok da sert de olması da beklendiği için onların da toplantının kapalı yapılmasına evet dediğini görüyoruz. Bu yüzden şimdi burada bir ittifak ruhu vurgusu yaptı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem MHP lideri Bahçeli terörsüz Türkiye için bir devlet politikasıdır demişti. Bu politikaya hükümet cephesi tüm muhalefetten olabildiğince yüksek destek istiyor. Ama burada hükümetin ne yapacağını açık açık söylemesi gerekiyor. Komisyonda kafalardaki tüm sorular, tüm şüpheler dile getirilecek. Bizim 10 yıl bu tutanaklardan haberimiz olmayacak ama belli ki iktidar ve muhalefet ciddi bir büyük bir müzakere içinde bu süreci götürecekler.

KOMİSYONUN GÖREVİNİN ANAYASA YAPMAK OLMAYACAK

Adalet Bakanı da belli bir planlama çerçevesinde komisyona katılıp bilgi vereceğini biliyoruz. Dahası başka bakanları da ya da başka davetliler de gelecek komisyona sivil toplum örgütü temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler iktidar herkese açık daha şeffaf bir sürecin yürütülmesinden yana tavır alıyor. Ama hangi adımlar atılacağı noktasında kafalarda ciddi sorular var. Bu yüzden ilk toplantıda, MHP'li kurmay Feti Yıldız komisyonun görevinin anayasa yapmak olmayacağını söyledi. Bu konu hakkında çok büyük tartışmalar gördük. Fakat anayasa yapmayacağız. İlk dört maddeye de dokundurtmayacağız. Peki başka maddeler üzerinde tartışma olacak mı? Şimdi muhalefet bunu merak ediyor. Türklük vurgusunun öne çıkmadığı, daha eşitlik vurgusunun öne çıktığı yeni bir anayasal zeminin üstüne yasal düzenlemelerin yapılacağından söz ediliyor.

Başka maddeler hangi maddeler üzerinde durulabilir? Mesela anayasanın 66. maddesi çok tartışıldı. Bu noktada bütün düzenlemeler kardeşliğe çıkacak. Bütün düzenlen, bütün yolların sonunda kardeşlik var diyen bir iktidar var. Muhalefet de hukuk ve demokrasi konuşulurken neden muhalefetteki isimler için bu belli kurallar çerçevesinde uygulanmıyor sorusunu soracak. Tabii ki çok güncel ve çok büyük milyonların merakla beklediği konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki soruşturma. tutuklanan e Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm CHP'li belediye başkanları tutuksuz yargılama ne olacak olacak mı olmayacak mı işte hepsi burada sorulacak ama onun öncesinde bizim anladığımız bir silah bırakan PKK'lı gruplar var. Şimdi parça parça bırakıyorlar ve komisyon çalıştıkça da yeni eee silah bırakma görüntüleri kamuoyuyla paylaşılacak. Sadece Süleymaniye'de sembolik bir silah yakma oldu. Şimdi Zap'tan, Erbil'den, başka bölgelerden de fotoğraflar paylaşılacak. O eee silah bırakanlar ne olacak? Hayatlarına nasıl devam edilecek edecekler? Ya da onlar için hangi yasal düzenlemeye ihtiyaç var? Öncelik onlarda olacak görünüyor. Süreci en yakın ve en güçlü takip eden ve eşitlik vurgusunu hep yapan isim MHP'li hukukçu kurmay Feti Yıldız, “Burada bir kardeşlik dili oluşturacağız hep beraber” ifadesini kullandı ki bu bize önümüzdeki süreçte çok büyük değişikliklerin olabileceğini de düşündürtüyor. Onları hep beraber göreceğiz. Ama tabii ki Meclis’in açılmasıyla birlikte Ekim başında Aralık sonuna kadar çalışacak bir komisyon var. O yeni düzenlemeler geldikçe biz onları göreceğiz. Ama bence buradaki tartışmalar bize aslında iktidarın ne yapmak istediğini, nereye varmak istediğini bize açıkça gösterecek.

HERKESİN BİR ADALET BEKLENTİSİ VAR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ortada. İşte erken seçim için bastıran bir muhalefet var. Nasıl bir seçim ortamına girecek Türkiye ya da giremeyecek? İktidar ne isteyecek, ne istemeyecek? Erdoğan'ın adaylığı nasıl tartışılacak, tartışılmayacak? Çok konu başlığı çıkacak onu söyleyeyim. Ama herkesin bir adalet beklentisi var. Bu komisyon adalet beklentisini karşılayacak mı karşılamayacak mı? Bütün şüpheler, bütün kaygılar bu soruda kilitleniyor ve ısrarla MHP cephesi “adalet” diyor.