Meclis'te 'Kılıçdaroğlu' tartışması. Tansiyon yükseldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meclis'te 'Kılıçdaroğlu' tartışması. Tansiyon yükseldi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının şikayeti üzerine zorla getirme kararı verilmesine Meclis'te tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Herkes şunu bilsin ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu zorla oraya getirebilecek bir güç yok. Kim bunlar? Ankara’da ikamet eden Sayın Genel Başkanımız İstanbul’da yargılandığı bir davadan dolayı avukatının Ankara’da ifade verme talebine rağmen, o mahkeme getirin diyor. Ülkenin hukuku, utanç verici bir noktaya gelmiştir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi’nin 128 milletvekili grubu, 81 il başkanı, milyonlar burada. Alabiliyorsa gelsin o mahkeme alsın” diye konuştu.

Başarır'ın sözleri üzerine AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, söz konusu haberin yalan olduğunu iddia etti.

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Usta konuşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini karıştırarak böyle bir iddiada bulunmak, hem bu yargıya saygısızlıktır hem ülkenin Cumhurbaşkanımıza” dedi.

Konu ile ilgili yeniden söz isteyen Başarır; “Benim kullandığım cümle şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının şikayeti üzerine dedim. O şikayet etmiş ve onun avukatı maalesef ki yargının her yerinde adı çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Ben hukukçu olduğum, bir ceza avukatı olduğum için zorla getirmenin Ankara’da oturan birisinin zorla getirme kararının İstanbul’dan verilmesinin ne demek olduğunu bilirim. Bu saygısızlıktır, bu Meclis’e saygısızlıktır” dedi.

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