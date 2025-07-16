Meclis’te kurulacak komisyonun detaylar belli oldu! Hilal Köylü'den gündemi sarsacak kulis

Komisyonun yapısı, işleyişi ve siyasi partilerin yaklaşımı konusunda yaşanan gelişmeleri aktaran Köylü, özellikle muhalefet partilerinin tutumları ve olası yasal düzenlemelere dair önemli detaylara değindi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Eğer analar ağlamayacaksa, silahlar bırakılacaksa biz bunda varız” diyerek sürece destek verdiğini belirten Hilal Köylü şöyle konuştu:

Komisyon hakkında İYİ Parti sert duruş sergiliyor. Biz bu komisyona katılmayacağız dediler. Üye vermeyeceğiz dediler. Ama son anda İYİ Parti'nin bile komisyona üye verebileceğine dair birtakım iletişimin olduğu bir süreci yaşıyoruz. Meclis’te dün 15 Temmuz anma gününde CHP tarafında Özgür Özel, “Meclis çatısı altında olmalı. Eğer analar ağlamayacaksa, silahlar bırakılacaksa biz bunda varız." açıklaması yaptı. CHP'de hukukçu ağırlıklı üyelerle bu komisyonda yer alacak. Mesela DEM Parti heyetinde de bu komisyonda yer alacak isimler üzerinde çalışmalar sürüyor ama büyük olasılıkla hukukçu bir kadro göreceğiz Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç'u olacak. DEM Parti tarafından Cuma Çiçek'i göreceğiz. Mehmet Rüşlü Tiryaki’nin olup olmayacağı konuşuluyor. Bugün, Numan Kurtulmuş partilere yazı yazacak. Orada çok ciddi bir görüş ayrılığı yok. Sadece bu komisyonda her şey konuşulsun, tartışılsın. İsteyen istediği şerhi koyabilsin. Neyini nasılını söyleyebilsin? Partilerde bu gibi birtakım endişeler var. İktidar tarafının bu komisyonu Meclis’te kuruyoruz ve komisyonda isteyen istediği görüşü söyleyecek gibi bir argümanı var. Kim ne istiyor, neye karşı çıkıyor, nasıl bir yasal düzenlemeyle. Çünkü PKK'lılar işte silah bırakıyor örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşleri eve dönüş yasasıyla mı olacak yoksa bir çerçeve yasası mı çıkacak? Yoksa daha başka bir takım terörle mücadele kanununda mı değişiklik şu madde mi şöyle değişecek gibi onlar konuşulurken zaten çıkacağız ama genel beklenti bir genel af beklentisi. Genel af ifadesinde gerçekten çok duyuyoruz burada iktidar kulislerinde özellikle ama infaz rejimi biliyorsunuz yarım kalmıştı. Öte yandan Suriye'deki gelişmeler tabii ki çok önemli.