Meclis'te ortalık karıştı AKP'li vekil keyfini bozmadı! Telefonda yaptığı şey olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meclis'te ortalık karıştı AKP'li vekil keyfini bozmadı! Telefonda yaptığı şey olay oldu

Meclis'te Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili gerginlik yaşanırken AKP'li bir milletvekilinin telefondan batak oynaması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Meclis'i karıştırdı.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü çalışmaları sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, AKP Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle tartışma çıktı.

Bu olayın ardından AKP ve CHP vekilleri karşı karşıya geldi.

KEYFİNİ BOZMADI, BATAK OYNADI

Meclis'te ortalığın karıştığı esnada AKP Grubu'nun arka sıralarında oturan bir milletvekilinin telefonda batak oyunu oynaması vurdumduymazlığın bu kadarı da olmaz dedirtti.

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Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, büyük tepkilere neden oldu.

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