Meclis'te 'paçavra' gerginliği! Sırrı Sakık'ın gösterdiği bayrak ortalığı karıştırdı

TBMM Genel Kurulu'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağını gösteren DEM Partili Sırrı Sakık, isim vermeden Mansur Yavaş'ın "paçavra" çıkışını hedef aldı. Sakık'ın "Bu bayrağa bazı hadsizler diyor ki paçavra." demesi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Neden paçavra dediğini biliyor musunuz? Çünkü o paçavra" diyerek tepki gösterdi.

Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağını gösterdi. Sakık'ın bu hareketi Meclis'te tartışmalara yol açtı

DEM PARTİLİ SAKIK: BU BAYRAĞA BAZI HADSİZLER PAÇAVRA DİYOR

Elinde kağıda basılı bayrakla konuşan Sıkkı Sakık, "Bu bayrağa bazı hadsizler diyor ki paçavra. Açık ve net söylüyoruz. Asıl paçavra sizin zihniyetinizdir. Sizin ırkçılığınızdır, sizin Kürt düşmanlığınızdır. Siz niye bu kadar Kürt düşmanısınız" ifadelerini kullandı.

TURHAN ÇÖMEZ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Sırrı Sakık'ın sözlerine en sert tepki İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'den geldi. Turhan Çömez "Grubumuzu Kürt düşmanı olarak niteleyemezsiniz. Kürtler bu ülkenin asli insanlarıdır aynen diğerleri gibi. Ama siz onlara ihanet ediyorsunuz. Kandil'den aldığınız talimatlarla onlara ihanet ediyorsunuz. Biz herkesin eşit yaşamasını istiyoruz. Ama bütün bunlar için uğraşırken İmralı'dan gelen mesajlarla ülkenin samimi duygularını istismar ediyorsunuz. Neden paçavra dediğini biliyor musunuz? Çünkü o paçavra." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KULLANDIĞI PAÇAVRAYI BAYRAK DİYE GÖSTEREMEZSİNİZ"

İYİ Partili Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk'un konuşmasını savunan Turhan Çömez "Sizin kapasitesiniz anca dağı anlayabilir. Benim kapasitemi sorgulayamazsınız. Orada milletvekilimiz kullandığı paçavra kelimesi doğrudur. İran'da Irak'ta Suriye'de bir takım terör gruplarının kullandığı paçavrayı bayrak olarak gösteremezsiniz." dedi.

MANSUR YAVAŞ 'PAÇAVRA' DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de yaptığı konuşması sırasında "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.