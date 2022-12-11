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Meclis’te protesto edildi; yuhalandı. Soylu’ya fotoğraf fırlatıldı

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, muhalefet sıralarını işaret ederek, "Hepiniz Amerika’nın çocuğusunuz" demesi üzerine muhalefet partilerinin milletvekilleri Bakan Soylu'nun suçlularla çekilmiş fotoğraflarını üzerine fırlattılar. Soylu'ya fotoğraf fırlatmasının ardından AKP'li ve CHP'li vekiller karşı karşıya gelirken; birleşime ara verildi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 00:51
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Meclis’te protesto edildi; yuhalandı. Soylu’ya fotoğraf fırlatıldı

Meclis’te protesto edildi; yuhalandı. Soylu’ya fotoğraf fırlatıldı
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TBMM Genel Kurulu’nda, bugün İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

Soylu, konuşmasında muhalefet sıralarını işaret ederek “Hepiniz Amerika’nın çocuğusunuz” demesi üzerine muhalefet partilerinin milletvekilleri Bakan Soylu'nun suçlularla çekilmiş fotoğraflarını üzerine fırlattılar. Soylu'ya fotoğraf fırlatmasının ardından AKP'li ve CHP'li vekiller karşı karşıya gelirken; Meclis Grup Başkanvekili birleşime ara verdi.

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"DÜN TERÖR OLAN YAYLALARDA RAKET SESİ HEP BERABER ÇINLIYOR"

“Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Gazi Meclis kurulduğu günden itibaren çok çetin ve onurlu mücadele vermiştir. Suriye ve Irak'ın kuzeyini önce DEAŞ sonra PKK işgal etti. Ukrayna - Rusya savaşı tam 10 aydır devam ediyor. 6 yıldır her bütçe gelişmesinde örneğini verdiğimiz dünyada zorla yerinden göç edilen insanlar 100 milyonu geçti.

İngiltere 3 ayda bir başbakan değiştiriyor. Orta Doğu ve Afrika'da darbe yaptıran ABD geçen yıl senatosunda işgalle karşı karşıya kaldı. Yunanistan 100 yıl önce yaptığı gibi sırtını ağabeylerine dayayarak masumları Ege Denizi'nde ölüme ittiler. Akdeniz'i bir göçmen mezarlığına çevirdiler. Değişen sadece şudur ürettikleri sorunlarla artık kendileriyle yüzleşiyorlar.

Bugün Türkiye Cudi'de festivaller yapıyor. Dün terör olan yaylalarda raket sesi hep beraber çınlıyor. Türkiye, terörle mücadelenin destanını yazmıştır. Bu destanı şehitlerimiz, gazilerimizle, cesur ve kahraman duran eşleriyle ve demokrasiyle yazmaktadır.

SOYLU'DAN İDDİALI SÖZLER

Biz terörle mücadele kitabını yeniden yazmayıp da ABD'den yazılan makalelerden öğrenseydik bugün sınırlarımız içerisindeki terörist sayısını 120'ye düşürmezdik. Biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz, hepsinin fotoğraflarını biliyoruz. PKK'nın avukatlığını yapan HDP de biliyor. Biz sizin ağababalarınıza boyun eğmedik, size hiç boyun eğmeyiz.

İnlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Bu Meclis'in huzurunda bu ülkenin evladı olarak söylüyorum, 29 Ekim 2023 Cumhuriyetin yüzüncü yılında bir tek terörist kalmayacak.

Cumhuriyetin yüzüncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Her türlü terörle mücadeleyi yapıyoruz. İçeride nefes aldırmıyoruz. İnlerine gireceğiz diye söz vermiştik. İnlerine girdik girmeye devam ediyoruz.

Uyuşturucuyla mücadelenin konusunda büyük bir gayretin içerisindeyiz. Bu ülke jandarmasıyla, polisiyle, hakimiyle, savcısıyla tarihinin en yüksek yakalamalarını gerçekleştirdi. Türkiye'de uyuşturucu suçlarından hapishanelerdeki tutuklu sayısı 120 bini aştı. Madde bağlantılı ölümlerde düşüş sürüyor. Uyuşturucu bağlantı ölüm sayısı ABD'de 324. Türkiye'de ise 5 bu kıyaslamayı yapmak lazım. 88 bin metruk bina yıktık. 22 ilde kökünü kurutma operasyonları yaptık, hala da devam ediyoruz. Dünyanın yeni yeni farkına varmaya başladığı metamfetaminle ilgili biz 2,5 yıl önce alarm zillerini çaldık. Bu işler ciddi işlerdir, mutfakta video çekmekle yapılacak işler değildir. Avrupa teslim olsa da dünya teslim olsa da bacaklarını kıra kıra devam edeceğiz.”

SOYLU'YA FOTOĞRAF FIRLATILDI, TANSİYON YÜKSELDİ

Görüşmelerdeki tansiyon Soylu'nun konuşmaları sırasında bir kez daha yükseldi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubuna yönelik olarak ‘Hepiniz Amerika’nın çocuğusunuz’ demesi üzerine CHP milletvekilleri ellerindeki dövizleri fırlattılar ve ayağa kalktılar.

Bunun üzerine AKP milletvekilleri de ayağa kalktı. Milletvekilleri arasında itişmezler yaşandı. Daha sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy CHP milletvekillerine tepki gösterdi. CHP milletvekilleri de Ersoy’a tepki gösterdiler. Ersoy dışarı çıkartıldı.

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DÜNYA YA ÖRNEK ALSIN.
11.12.2022 01:12
DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN İÇİŞLERİ BAKANI VAR Kİ  
 
arsız pişkin kelaynak
11.12.2022 00:53
tasma sendromu bunu iyice arsız yaptı..  
 
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