Meclis'te sahte oy krizi! Turhan Çömez: Bir önceki dönemin Anayasa Komisyonu Başkanı

Karar yeter sayısı bulunamadığı için kapanmak zorunda kalan Genel Kurul birleşiminde, Yusuf Beyazıt adına oy pusulası verildiğinin belirlenmesi üzerine muhalefet tepki gösterdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Oy pusulalarını kontrol ettik meğer sahte pusula kullanan varmış. Hem de adına imza attıkları kişi bir önceki Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt. Bu düpedüz hırsızlıktır, ahlaksızlıktır. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan inceleme ve yaptırım bekliyoruz” dedi.



TBMM Genel Kurulu’nun DEM Partili Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığındaki birleşiminde İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine başlandı ancak Genel Kurul Salonu’nun boş olması nedeniyle muhalefet tarafından sık sık yoklama istendi.

Genel Kurul’da saat 22.00 sıralarında yeniden yoklama yapıldı. İkinci oylamadan sonra pusulaları okuyan Buldan, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın salonda olmadığını tespit etti. Bunu üzerine birleşim 26 Haziran Perşembe günü 14.00’te toplanmak üzere kapatıldı. Genel Kurul’daki muhalefet vekilleri duruma tepki gösterdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Bir sahte oyla düştü bu işlem” diyerek tepkisini dile getirdi.

Genel Kurul Salonu’nda çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Çömez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Millet iradesinin tecelli ettiği yüce çatı altında büyük skandal. Demokrasi adına kara gece! Kendi teklif ettikleri kanun için Meclis’e gelmediler. Yoklama istedik, ‘yeter sayı var’ dediler. Oy pusulalarını kontrol ettik, meğer sahte pusula kullanan varmış. Kimin imzası ile biliyor musunuz? Bir önceki Anayasa Komisyonu Başkanı adına. Utanmadınız sahtekarlık yapmaya.”

“Meclis Başkanı Kurtulmuş’un dün verdiği yemekte sahte oy pusulası skandalını gündeme getirmiştim”

Turhan Çömez, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un daveti üzerine dün bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda bazı değerlendirmeler yapıldı. Ben bu toplantıda özellikle Meclis’te yaşanan sahte oy pusulası skandallarını gündeme getirdim. Yine geçtiğimiz haftalarda Meclis’te yapılan karar yeter sayısı oylamalarında yaşanan sahte oy skandallarından örnekler de verdim ve gerekenin yapılmasını istedim. Kendisi de bu duruma üzüldüğünü söyledi ama daha bir gün geçmeden aynı skandal yeniden yaşandı.

Yasayı parlamentoya getiren bu iktidar. Kanun tekliflerini zaten komisyonlarda yeterince görüşmüyorlar, Genel Kurul toplantılarına da katılmıyorlar. Yoklama talep etiğimiz zaman da sahte oy kullanıyorlar. Bu, düpedüz demokratik hırsızlıktır, en büyük hırsızlıktır, büyük bir ahlaksızlıktır. Sahte oyla imza attıkları kişi Yusuf Beyazıt, bir önceki Anayasa Komisyonu Başkanı. ‘Bu darbe anayasasını değiştirelim, demokrasi gelsin, hukuk gelsin” diyorlar ya. İşte o komisyonun başkanlığını yapan kişi için sahte pusula verilmiş. Buradan da demokrasi çıkarmak istiyorlar.Biz bu konuda Sayın Numan Kurtulmuş’tan bir yaptırım ve inceleme yapmasını bekliyoruz. Bu meclise bu millet milyarlarca lira para ödüyor, gelin buraya işinizi gücünüzü düzgün yapın. Yasa getiriyorsunuz, gelin hiç olmazsa oylamalara katılın.”



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