Mecliste Şanlıurfa çıkışı! Mahmut Tanal sessizliğini bozdu...

Yenil Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, 6 Şubat depremlerinin ardından seçim bölgesindeki sorunları anlattı.

Çalışkan'ın konuşmasında, mübarek şehir sıralaması da yaptı. Çalışkan, "Değerli milletvekilleri, Hatay tarih kenti dedik. Bütün dinler için önem arz eden bir şehir. Habib-i Neccar Hazretleri'nin medfun olduğu bir şehir. Anadolu'da Şanlıurfa ve Tarsus'tan sonra 3. mübarek şehir. Hatay'da sadece prestij açısından Kurtuluş Caddesi'ndeki konutları Kültür Bakanlığı yapıyor. Kenar mahallelerde fakir fukara halkımıza ait olan evlerin başınızın çaresine bakın, biz size proje desteği veririz diyor. Böyle de bir insafsızlıkla karşı karşıyayız." dedi.

"ŞANLIURFA BİRİNCİDİR"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Çalışkan'ın sözü bitince TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan söz isteyip şunları dile getirdi:

"Değerli Başkanım, Sayın Hatip tabii ben sözlerine katılıyorum yürekten ancak bir sıralamada yanlışlık yaptı. Dedi ki; Tarsus, Şanlıurfa'dan sonra, Hatay ilimiz, 3. şehrimiz ama Tarsus, Şanlıurfa'nın önünde değil. Şanlıurfa birincidir. Teşekkür ederim, saygılar sunarım."