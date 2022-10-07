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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sansür yasasına protesto. Karanlık gazeteyi AKP sıralarına çevirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sansür yasasını protesto etti. Antmen konuşması sırasında ortaya çıkardığı karanlık gazete küpürünü AKP sıralarına göstererek “Saray karanlığını manşetlere taşıyan gazeteler istiyorsunuz” dedi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 09:10
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Meclis’te sansür yasası protestosu. Karanlık gazeteyi AKP sıralarına çevirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sansür yasasına protesto. Karanlık gazeteyi AKP sıralarına çevirdi
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TELE1'in haberine göre, ‘Sansür yasası’ olarak bilinen “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” teklifi TBMM’de görüşülmeye devam etti.

Kanun teklifnin 8. maddesi görüşülürken kürsüye çıkan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, bir protesto gerçekleştirdi. AKP sıralarına seslenen CHP’li Antmen, iktidarın kararmış gazeteler istediğini söyledi.

Hükümetin çıkarmak istediği kanunla kararmış gazeteler istediğini söyleyen Antmen, çıkardığı simsiyah gazete küpürünü AKP sıralarına gösterdi.

Antmen, şunları söyledi:
"Faşizm söyleyememe değil, söyleme mecburiyetidir. Saray faşizmi şu anda tüm gazetecileri kendi yalanlarını söylemeye mecbur etmek istiyor. Gerçeklerin yazılmasını istemiyorlar. Hiçbir gerçeği yazmayan Saray karanlığını manşetlere taşıyan gazeteler istiyorsunuz. Karanlık olsun. Kendi istediklerinizi yazın. Hiçbir şey yazmasın ve yaşamasın istiyorsunuz."

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