Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sansür yasasına protesto. Karanlık gazeteyi AKP sıralarına çevirdi

TELE1'in haberine göre, ‘Sansür yasası’ olarak bilinen “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” teklifi TBMM’de görüşülmeye devam etti.

Kanun teklifnin 8. maddesi görüşülürken kürsüye çıkan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, bir protesto gerçekleştirdi. AKP sıralarına seslenen CHP’li Antmen, iktidarın kararmış gazeteler istediğini söyledi.

Hükümetin çıkarmak istediği kanunla kararmış gazeteler istediğini söyleyen Antmen, çıkardığı simsiyah gazete küpürünü AKP sıralarına gösterdi.

Antmen, şunları söyledi:

"Faşizm söyleyememe değil, söyleme mecburiyetidir. Saray faşizmi şu anda tüm gazetecileri kendi yalanlarını söylemeye mecbur etmek istiyor. Gerçeklerin yazılmasını istemiyorlar. Hiçbir gerçeği yazmayan Saray karanlığını manşetlere taşıyan gazeteler istiyorsunuz. Karanlık olsun. Kendi istediklerinizi yazın. Hiçbir şey yazmasın ve yaşamasın istiyorsunuz."