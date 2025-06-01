Meclis'te seçim haftası

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Gizli oylama usulüyle gerçekleştirilecek seçimde, ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy aranacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy gerekecek. Eğer üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, bu turda en fazla oy alan iki aday arasında dördüncü tur oylama yapılacak ve en yüksek oyu alan aday Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilecek.

AKP, mevcut İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ı, İYİ Parti Cihan Paçacı’yı Meclis Başkanlığı için aday gösterdi. CHP ise bugün saat 14.00’te adaylık başvurusunu gerçekleştirecek.

BAŞKANLIK DİVANI DA YENİLENİYOR

28’inci yasama yılının ikinci dönemiyle birlikte, Meclis Başkanlığı ile birlikte Başkanlık Divanı da yenilenecek.

CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği için Tekin Bingöl’ü, Başkanlık Divanı katip üyeleri olarak Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar’ı belirledi. İdare Amiri olarak ise Harun Özgür Yıldızlı seçildi.

MHP, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ı aday gösterdi. AKP ise mevcut isimlerle ikinci dönemde çalışmalarına devam edecek.

28’inci yasama yılının ikinci döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ihtisas komisyonlarının başkan ve üyeleri de yeniden belirlenecek.

İNFAZ PAKETİNİN GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

Genel Kurul’da, 3 Haziran’daki Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, yaklaşık 20 bin hükümlünün yararlanacağı infaz düzenlemelerini içeren kanun teklifinin görüşülmesi planlanıyor. Teklifin bayramdan önce yasalaşması hedefleniyor.

ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN İLLERE ZİYARETLER KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nda salı günü, komisyon üyelerinin Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Meclis’te salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantılarının yapılması öngörülüyor.