Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında staj yapan küçük yaştaki öğrencilerin bazı personel tarafından istismara bırakıldığı iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

İstismara uğradığını söyleyen bir kız öğrenci, kendisine gönderilen uygunsuz mesajı ailesiyle paylaşarak sürecin başlamasını sağlamıştı. Öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı, TBMM Genel Sekreterliği’nin ise şikayet üzerine derhal harekete geçtiği ifade edilmişti.

3 AŞÇI TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından gelişmeler yaşanmaya devam ederken, bugün soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 aşçının tutuklandığı öğrenildi. 1 şüphelinin ise adli kontrol kararı çerçevesinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının, Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı. 16 yaşındaki bir öğrencinin kendisine gönderilen mesajı yetkililere göstermesiyle skandal ortaya çıkarken, öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı ifade edilmişti.