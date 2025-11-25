Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ile Danıştay'ın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Görüşmeler öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin yer aldığı kafesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi. Bunun üzerine Tunç, "Adalet var, ayrıcalık yok." ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin beyaz renkli toros model otomobilin maketini göstermesine karşılık Tunç, "1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET POLİTİKTİR"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladığı sırada Bakan Tunç'un yanına gelerek elindeki siyah zarfları bıraktı.

Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine mektuplar geldiğini belirten Kaya, "Kadına yönelik şiddet politiktir." dedi. Bunun üzerine sunumuna ara veren Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Muş'un görüşmelere ara vermesinin ardından Bakan Tunç, salondan ayrıldı.

Aranın ardından tekrar toplantıyı açan Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantının düzen içerisinde yapılmasının kendisinin en temel görevi olduğunu belirtti. Muş, konuşmasına başlayan Bakan Tunç'un önüne geçilerek yapılan eylemi tasvip etmediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

1981 yılından beri 25 Kasım, kadına karşı şiddetle mücadele etme günü olarak anılıyor. Türkiye'de de her yıl kadınlar “erkek şiddetine dur” demek için eylemler düzenliyor. Birleşmiş Milletler, 1999'da resmi olarak “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ilan etti.

Yılmaz Tunç, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna devam etti.