Gökhan Günaydın ile AKP'li vekil Adem Yıldırım arasında dış politikalar üzerinden tartışma çıktı.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika hamlelerini hedef alarak “Son olarak İsrail Parlamentosu’nda bütün soykırımcılarla beraber alkışlanan Trump’la ertesi gün Mısır’da ‘dostum’ diye el sıkıştınız. Hala utanmadan burada konuşuyorsunuz. Yazıklar olsun” sözleriyle eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

Günaydın’a tepki gösteren AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, CHP lideri Özgür Özel’in Özel'in İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a yaptığı tepki çağrısını hatırlatarak “mandacılıkla” suçladı.

Günaydın da bunun üzerine Yıldırım’a, “İngiltere ancak senin gibi alçakları yapabilir, anlatabiliyor muyum” karşılığını verdi.

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım

“MANDACI SÖZLERİ TUTANAKTAN ÇIKARILDI”

Gerilimin tırmanması üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan oturuma ara verdi. Aranın ardından Günaydın, AKP’li Yıldırım’ın “mandacı” sözlerinin tutanaklarda yer almadığını belirtti.

AKP’li Adem Yıldırım ise, “manda” kelimesini kullandığını ifade ederek, “Senin genel başkanın İngiltere’den medet umuyor, mandacılığa soyunuyor. Önce onu konuş” dedi. Bu sözler Genel Kurul’da tekrar tansiyonu yükseltti.

“BANA MANDACI DİYENE ALÇAK LAFINI ÇAKARIM”

Günaydın, “Bana İngiliz mandacısı diyen adamın alnının çatına ‘alçak’ lafını çakarım” diyerek tepki gösterdi.