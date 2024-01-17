Meclis'te Türk bayrağı tartışması ortalığı karıştırdı. ‘Haddini bileceksin. Alnını karışlarım’

TBMM Genel Kurulu’nda AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM’de dün yapılan terör oturumunun ardından bütün partilerin katıldığı Meclis Başkanlığı tezkeresinin kabul edildiğini hatırlattığı konuşmasında, ayrı bildiri yayınlayan CHP’ye yüklendi.

TBMM’de CHP'nin de “evet” diyerek onay verdiği bildiriyi paylaşmayıp kendi bildirisini paylaşmayı tercih eden CHP’yi meclisten yüce milletimizin takdirine sunmak istediğini belirten Usta’nın konuşmasından sonra söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı’nın mecliste kendilerine bilgi vermemelerini eleştirdi.

Başarır, şimdi 9 evladımızı şehit verdiğimizi ama kısa bir süre önce de 12 evladımızı şehit verdiğimizi hatırlatarak, o süreçte bazı taleplerinin olduğunu ve Millî Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı’nın gelip Meclis’e, “ihmal var mı yok mu”, şehitlerimizle ilgili bilgilendirmede bulunmalarını istediklerini belirtti.

Başarır, bu taleplerin kabul edilmediği için AKP tarafından yayınlanan bildiriye, ‘Sıfır terörle aldığı bu ülkeyi terör yuvası haline getiren AKP'yle biz aynı hizada imza atmak istemiyoruz’ diyerek, kendi bildirilerini yayınladıklarını açıkladı.

9 şehit olduğu gün, 2 Bakan’ın gelip, bilgilendirmede bulunduğunu belirten Başarır, “Peki, o gün niye bulunmadı Sayın Grup Başkanvekili; bu, keyfi bir durum mu? Ve Meclis Başkanımız tek kendi imzasıyla, Başkanlık tezkeresiyle getirdi ‘Terörü kınayalım, lanetleyelim, oylayalım’ dedi, Bakanlar da bilgi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu ne oy verdi? ‘Evet’ oyu verdi. Yahu, iki haftada toplam 21 evladımız şehit olmuş ve siz bir parti olarak kâğıt parçasıyla geçiştireceğinizi mi sanıyorsunuz?” diye sordu.

Başarır konuşmasının devamında, “Tabii ki Bakanlar buraya gelecek, konuşacak, bir ciddiyeti ortaya koyacak. Olacak şey mi Sayın Grup Başkanvekili? Bakın, Meclis Başkanı tezkereyi tek başına imzasıyla getirdi, Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm gruplar da çoğunlukla gereğini yaptı” diye konuştu.

“İKİ GÜN SONRA 'BEZ PARÇASI' DERSİNİZ"

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Başarır'ın sözleri üzerine, meclisin iradesiyle kendilerinin 'bir A4 kağıdı' deyip imza atmadıkları bildirinin, çok önemli bir metin olduğunu ve Millet Meclisi'nin iradesini gösteren bir milletvekili olarak 'Evet ben de bir terör örgütünü ve terörü lanetliyorum' demekten imtina etmediğimizi gösteren bir metin olduğunu belirten Usta, sözlerine şöyle devam etti:

“Buna imza atmamak için bu tip siyasi polemiklere girmeye hiç gerek yok. Eğer Meclis’in kağıdında yazılan, altında imzalarımız bulunan kağıda 'bir A4 parçası' diyorsanız, şurada arkamızda bulunan bayraklara iki gün sonra 'bez parçası' dersiniz siz. Hiç kusura bakmayın” dedi.

Leyla Şahin Usta’nın sözleri CHP sıralarında tepkiyle karşılandı ve Usta'nın sözleri bağırmalarla sık sık yarıda kaldı. Usta konuşmasının devamında, Meclis tutanaklarına geçmiş, kürsüden okunmuş metne 'kağıt parçası' deme haddiniz yok” diyerek CHP grubuna yüklendi.

“BEZ PARÇASI' DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM”

Başarır, Usta'nın sözleri üzerine yeniden söz aldığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Şu gördüğünüz bayrak Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanıyla bu rengi almıştır. Ona bez parçası diyecek siz olun, başkası olsun alnını karışlarım” ddedi Usta’ya hitaben,” Sen haddini bileceksin. Benzetmeyle bile Türk bayrağına bez parçası diyemezsin. Sen haddini bileceksin AKP Grup Başkanvekili. İşin şirazesi kaçtı. Ne demek, senin yayınladığın bildirideki kağıt parçasıyla bu bayrağı mı kıyaslıyorsun. Özür dileyeceksin, Meclis’ten de, partimizden de, tarihten de özür dileyeceksin” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuşmasının devamında, “Bilinçaltını ortaya koyuyorsun. Sen şehide kelle diyen bir genel başkanın grup başkanvekilisin. Sen çadır mahkemelerini kuran bir partinin milletvekilisin. Ben ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin milletvekiliyim” diye konuştu.