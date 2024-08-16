Meclis'te yumruklu kavga. Yerler kan gölü oldu

TBMM'de gerçekleştirilen Can Atalay oturumunda, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın “Sizde utanma yok” şeklindeki ifadeleri meclis ortamını gerdi. Tepkiler üzerine Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

TBMM, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının ardından muhalefet vekillerinin çağrısıyla olağanüstü toplandı. Daha önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu olağanüstü toplantıyı çağırmıştı. Genel Kurul toplantısına CHP’li Gülizar Biçer Karaca başkanlık etmesi beklenirken, Numan Kurtulmuş’un talimatıyla toplantıyı Bekir Bozdağ yönetti.

Toplantının gerçekleşmesi için yapılan elektronik oylamada yeterli çoğunluğun sağlandığı tespit edildi.

AHMET ŞIK'IN SÖZLERİ MECLİSİ KARIŞTIRDI

Oturum sırasında TİP milletvekili Ahmet Şık, AKP sıralarına dönerek “Sizde utanma yok” ifadesini kullandı. Bu sözler üzerine AKP milletvekilleri kürsüye yöneldi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Ahmet Şık’a “Kes sesini” şeklinde bağırdı. Şık, bu tepkilere “Sensin şerefsiz!” şeklinde karşılık verdi. Bekir Bozdağ, yaşanan gerginlik nedeniyle oturuma ara verdi.

MECLİS’TE YERLER KAN GÖLÜ OLDU

Tartışmalar sonrası Meclis’te yerler kan gölüne döndü. O anlar anbean kaydedildi.