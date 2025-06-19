Meclis'te yumruklu kavga! Sanayi Komisyonu'nda gerilim yaşandı

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu TBMM'de zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına yönelik kanun teklifini görüşmek üzere toplanacaktı.

Görüşme öncesi salon girişinde milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Kameraya yansıyan görüntülerde Komisyon Başkanı ve AKP Milletvekili Mustafa Varank ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasında gerilim yaşandı.

Çok sayıda milletvekilininde müdahil olduğu arbedede itişmeler ve yumruklaşmalar da gerçekleşti.

SALON GİRİŞİNDE GERGİNLİK

Tartışmanın, komisyon salonuna çevre hakkı savunucuları ve hukukçuların alınmamasından kaynaklandığı iddia edildi.