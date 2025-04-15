Meclis'te zirai don komisyonu kuruldu

TBMM'de zirai don komisyonu kuruldu. Komisyon don nedeniyle tarım arazilerindeki zararı araştıracak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını belirtmiş.

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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mart ve nisan aylarında, ama özellikle son 3 günlük dönemde (10-11-12 Nisan) hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu don, kar yağışı, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Yer yer sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014’te yaşanan büyük ziraî don olayından sonra tarihimizin en büyük ziraî don olaylarından birini yaşadık” ifadelerini kullanmıştı.

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