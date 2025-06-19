Meclis'teki 'soykırım' sözlerine Dervişoğlu'ndan sert tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, mecliste yaşanan gerginlik üzerine Divan Katibi Yasin Öztürk'e kınama cezası verilmesine tepki verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan 'Ermeni soykırımı' tartışmalarının ardından Divan Katibi Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasını reddettiğini belirterek, "CHP Grup Başkan Vekilinin Türkiye Cumhuriyeti’ne yöneltilen iftiralara sessiz kalmasını ve adeta olup bitenleri onaylamasını da zihinsel bir istifra olarak telakki ediyorum. Kiminle müttefik iseler, onlarla devam etsinler. Hepsi bir, biz ise tekiz" dedi.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP’nin yeni Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl’ün otorite tesis etmek amacıyla, Ermeni diasporasının tezlerinin meclis kürsüsünden dile getirilmesine seyirci kalmasına ve buna seyirci kalmayanlara karşı hasmane bir tutum sergilemesine hiç gerek yoktu.

CHP’li Tekin Bingöl’ün meclisi yönetecek basiret ve ferasete sahip bulunmadığı yönündeki kanaatimiz bugün itibariyle daha da netleşmiştir.

Divan Katibimiz Sayın Yasin Öztürk’e verilen kınama cezasını şiddetle reddediyorum.

Ayrıca CHP Grup Başkan Vekilinin Türkiye Cumhuriyeti’ne yöneltilen iftiralara sessiz kalmasını ve adeta olup bitenleri onaylamasını da zihinsel bir istifra olarak telakki ediyorum. Kiminle müttefik iseler, onlarla devam etsinler. Hepsi bir, biz ise tekiz" ifadelerini kullandı.

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