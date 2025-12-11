Türkiye'nin her bir köşesinden gelen taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu defa gündeme gelen skandal TBMM'de yaşandı.

Olay, TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklama ile doğrulandı. Siyasi parti ve temsilcilerinden açıklama geldi.

BİR KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldığı iddia edildi. İstismara maruz bırakılan kız çocuklarının 10 kişilik bir grup olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

İddialar üzerine TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada sunulan şikayet dilekçesi üzerine konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, bir kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığı ve şikâyete tabi diğer kişiler hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar, titizlikle incelenmekte olup şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikâyete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzda 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19.11.2025 tarihinde sunulan şikâyet dilekçesi üzerine vakit kaybetmeksizin 20.11.2025 tarihinde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar, titizlikle incelenmekte olup şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 04.12.2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikâyete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.

12.12.2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma/iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır."

'YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık iddialara ilişkin, "Gazi Meclis çatısı altında böyle bir iddianın gündeme dahi gelmesi bizim için son derece üzüntü vericidir. Gerçeğin ivedilikle ortaya çıkarılması için idari ve adli soruşturmaların eksiksiz ve etkin şekilde yürütülmesini biz de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak yakından takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün basına yansıyan ve Genel Kurul gündemimize de gelen Gazi Meclisimizin çatısı altında stajyer öğrencilerin taciz edildiği iddiaları hakkında TBMM Genel Sekreterliğimiz tarafından idari soruşturma açılmıştır. Gazi Meclis çatısı altında böyle bir iddianın gündeme dahi gelmesi bizim için son derece üzüntü vericidir. Gerçeğin ivedilikle ortaya çıkarılması için idari ve adli soruşturmaların eksiksiz ve etkin şekilde yürütülmesini biz de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak yakından takip edeceğiz.

Soruşturma sonucu ortaya çıkacak gerçek çerçevesinde, mağdur ya da mağdurların yanında olacağımızı; Gazi Meclisimizde bu ve benzeri herhangi bir çirkin eylemi asla kabul edemeyeceğimizi kamuoyumuzla paylaşmak isteriz."

'SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULMALI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tanrıkulu, "İhmali bulunan herkes hakkında adli, idari ve cezai süreçler işletilmeli" dedi.

Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaşandığı iddia edilen vahim bir olay bugün kamuoyuna yansıdı. Meclis lokantasında staj yapan çocuklara yönelik taciz iddiası tek başına bir rezalettir, kabul edilemez ve son derece ağırdır. TBMM Genel Sekreterliği bir açıklama yapmış olsa da bu olay, yalnızca bu açıklamayla geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüm yurttaşlarımızın güvencesi olmalıdır. Eğer bu çatı altında böyle bir istismar vakası yaşanmışsa bu durum hiçbir şekilde kabul edilemez ve hepimiz için derin bir üzüntü kaynağıdır. TBMM, sadece idari bir soruşturmayla yetinmemeli; derhal bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır. Bu komisyon, geçmişte staj yapan tüm öğrencilere ulaşmalı; onların ifadelerini, taleplerini ve ailelerinin beklentilerini mutlaka dinlemelidir. İhmali bulunan herkes hakkında adli, idari ve cezai süreçler işletilmelidir. Gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi, kamuoyundan, öğrencilerden ve ailelerinden kurumsal olarak özür dilemelidir. Biz de konunun sonuna kadar takipçisi olacağız ve gerçeğin açığa çıkması için üzerimize düşen her şeyi yapacağız."

'ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, cinsel istismar olayına ilişkin açıklama yaptı.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Meclis’te yaşanan istismar, çocuklar için her yerin birer suç mahali olduğunu bir kez daha gösterdi! Bu bir utanç vesikasıdır! Bu olayın üstünün örtülmesine müsaade etmeyeceğiz! Meclis kadın grubumuz, kadın meclisimiz ve bütün kadınlarla birlikte Meclis çatısı altında işlenen istismar suçunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Kurumsallaşan erkek şiddetine karşı bulunduğumuz her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz."