Meclisten onay çıktı: OnlyFans için son tarih 1 Temmuz

İsveç Parlamentosu, cinsel içerikli internet yayınlarına ödeme yapılmasını yasaklayan yasa değişikliğini onayladı. Dagens Nyheter’in aktardığına göre yasa, canlı yayınlar üzerinden dışarıdan yönlendirilen cinsel eylemleri kapsıyor. Kayıtlı videolar ise yasak kapsamına girmiyor. Karar, Parlamento Adalet Komitesi'nin önerisiyle alındı ve partiler arası geniş bir destek gördü.

Euractiv adlı basın kuruluşu yasanın özellikle OnlyFans gibi platformlardaki ücretli erotik yayınlara yönelik olduğunu belirtti. Britanya merkezli OnlyFans platformu, İsveç’te vergi verdiğini vurgulayarak karara tepki gösterdi. Parlamento üyesi Teresa Carvalho, bu içerikleri “cinsel hizmet karşılığı ödeme”nin yeni biçimi olarak nitelendirdi.

İsveç, uzun süredir müşteriyi cezalandıran Kuzey Modeli'ni uyguluyor. Yeni yasayla, internetteki cinsel hizmet kullanıcıları da en fazla bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Ancak uygulamanın nasıl denetleneceği belirsizliğini koruyor. Milletvekili Martin Melin, polisin bu tür suçları tespit etmede zorluk yaşayacağını ifade etti.