Mecnun Otyakmaz A Milli Takım sorumlusu oldu

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "1. başkan vekili, icra kurulu üyesi, Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır. Başkan vekili, icra kurulu üyesi, dış ilişkiler ve sağlık işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Zehra Neşe Kavak, FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğu'nu da üstlenecektir. Kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar Sorumluluğu'nu da yürütecektir." denildi.