Medcezir’in lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı: Duyanlar kulaklarına inanamadı

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya‘nın paylaştığı Medcezir dizisinin çekimlerinin bir bölümünün gerçekleştiği Tuzla‘daki lüks villa satışa sunuldu.

Geniş yaşam alanları ve estetik tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan villanın fiyat etiketi tam olarak 340 milyon TL ve bu fiyatla İstanbul’un en pahalı emlakları arasında bulunuyor.

Özel bahçesi ve panoramik deniz manzarasıyla yeni sahibini bekliyor.

Bir dönem Medcezir hayranlarının da uğrak noktası olan bu villa, o dönem dizinin de çekimleri sayesinde hafızalara kazınan mekanlardan biri olmuştu.

Lüks görünüm ile göz zevkine hitap eden villanın emlak piyasasındaki fiyatıysa gündeme bomba gibi düştü.

