Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü işbirliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle HİS Kültür ve Sanat Derneği'nce hazırlanan "Medd-Up" gösterisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İtri Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

Sanatçı Muhammet Sena Yelkovan'ın tek başına sahnelediği oyunda, tarihten esinlenen anlatımlarla milletin azmi ve büyük hedeflere yürüyüşü izleyicilere hissettiriliyor.

Türkiye'nin köklü tarihine, milli ruhuna ve birlik beraberliğine vurgu yapan Medd-Up sahne gösterisini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, üniversite temsilcileri, gaziler ile şehit ve gazi yakınları izledi.

Gösterinin açılışında konuşan Tarıkdaroğlu, milli birlik, kardeşlik ve ortak değerleri sanatın gücüyle yaşadıklarını belirtti.

Tarıkdaroğlu, etkinliğin yalnızca sanatsal olmadığını vurgulayarak, "Şanlı ve tertemiz tarihimizi hiçbir gücün yıkamayacağı birliğimizi ve beraberliğimizi, kardeşlik kültürümüzü gençlerimize aktarmayı amaçlayan önemli bir etkinliktir. Medd-Up sahne gösterisi kızıl elma hilalinden Türk kimliği, töresi ve kardeşlik kültürüne, tarihten vatan ve kardeşlik hikayelerine uzanan anlatısıyla yürüttüğümüz sosyal hizmet çalışmalarının kültür ve sanat alanındaki güçlü bir yansımasıdır." diye konuştu.