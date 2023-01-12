Medeniyet böyle bir şey. Savrulan kamyondan dökülen balıkları trafiktekiler el birliği ile topladı

Yoğun bir otobanda seyreden kamyon önde duraksan iki otomobile çarpmamak için yolun diğer tarafına ani bir manevra ile geçiş yaptı. Bu sırada kamyonda bulunan balıklar otoyolun ortasına savruldu.

MEDENİYET BUDUR

Arkasından gelen otomobiller bir bir durarak dörtlülerini yatıkları görüldü. Araçlarından inenler yola savrulmuş balıkları toplayarak kamyon kasasına geri atmaları “Medeniyet budur” dedirtti.

Yoldan geçen resmi bir araç içerisinde ki görevlilerinde yardım etmesi gözlerden kaçmadı.