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  • Medeniyet böyle bir şey. Savrulan kamyondan dökülen balıkları trafiktekiler el birliği ile topladı

Medeniyet böyle bir şey. Savrulan kamyondan dökülen balıkları trafiktekiler el birliği ile topladı

Balıkları yola dökülen şoföre trafiktekiler yardım etti. Nerede çekildiği bilinmeyen video en çok izlenenler arasına girdi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 21:49
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Medeniyet böyle bir şey. Savrulan kamyondan dökülen balıkları trafiktekiler el birliği ile topladı

Medeniyet böyle bir şey. Savrulan kamyondan dökülen balıkları trafiktekiler el birliği ile topladı
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Yoğun bir otobanda seyreden kamyon önde duraksan iki otomobile çarpmamak için yolun diğer tarafına ani bir manevra ile geçiş yaptı. Bu sırada kamyonda bulunan balıklar otoyolun ortasına savruldu.

MEDENİYET BUDUR

Arkasından gelen otomobiller bir bir durarak dörtlülerini yatıkları görüldü. Araçlarından inenler yola savrulmuş balıkları toplayarak kamyon kasasına geri atmaları “Medeniyet budur” dedirtti.

Yoldan geçen resmi bir araç içerisinde ki görevlilerinde yardım etmesi gözlerden kaçmadı.

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Hamit Seki
12.01.2023 22:05
Bizde olsa ne trafik durur, ezip geçerler. Bizde düşenin dostu olmaz. Bir de sopayla döverler balıkçıyı ortalığın havasını bozdu diye.  
 
N.D
12.01.2023 22:04
Biz de olmadığı kesin.  
 
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