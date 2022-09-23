Medhair Clinic ile Saçlarnıza Yeniden Kavuşun!

Saç kökünün artık aktif olmayan ve doğal olarak saç olmayan kısımlarına mikro cerrahi bir yöntemle aktif ve sağlıklı saç köklerinin enjekte edilmesi ile saç ekimi operasyonu gerçekleşiyor.

Burada belirtmemiz gereken en önemli detay, hastaya kendi sağlıklı saçlarının enjekte ediliyor olmasıdır. Böylece dışarıdan herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Ayrıca her kişiye aynı yöntemlerle saç ekimi uygulanması da söz konusu değildir. Her bireyin farklı saç köklerine sahip olmasından dolayı kişiye özel planlama ve uygulama söz konusudur.

Peki kişinin hangi bölgesindeki saç kökleri kullanılarak bu işlem gerçekleştiriliyor? Kişinin ense bölgesindeki güçlü ve sağlıklı saç kökleri toplanarak baş bölgesindeki seyrelme ve açılma yaşanan bölgeye enjekte edilir. Bu işlemin asıl amacı tamamen doğal bir görünüm oluşturmaktır. Böylece ense bölgesinden alınan saç kökleri ile işlem yapıldığı belli bile olmadan kişi doğal bir görünüme kavuşmuş oluyor.

Kimler Saç Ekimi Yaptırabilir?

Kadın veya erkek ayrımı olmaksızın saç dökülmesi sorunu yaşayan herkes, saç ekimi operasyonu yaptırabilir. Her ne kadar saç ekimi, erkekler için cerrahi bir kozmetik metodu olsa da günümüzde kadınların da bu işlemi yaptırdığını görmekteyiz.

Saç Dökülmesinin Nedenleri

Saç dökülmesinin nedenleri arasında birçok faktör bulunuyor. Bunlardan bazıları ise şu şekildedir;

- Yaşlanma,

- Kişinin yaşadığı travmatik olaylar,

- Kafa derisinde yaralanma, zedelenme ve cerrahi operasyon geçirme,

- Deri hastalıkları,

- Kullanılan ilaçların yan etkisi.

Burada belirtmemiz gereken bir diğer husus ise saç dökülmesi sadece kafa derisinde beliren bir sorun değildir. Kaş, bıyık ve sakal olmak üzere kişinin vücudunda kıl çıkan her bölgesinde bu sorun gözlemlenebilir.

Neden Türkiye’de Saç Ekimi?

Birçok ülke saç ekimi için hizmet veren kliniklere ev sahipliği yapıyor olsa da Türkiye bu işlem için en sık tercih edilen ülkelerin başında yer alıyor. Bunun en büyük nedeni ise sunduğu cazip saç ekimi fiyatları ile kaliteli hizmet anlayışına sahip vizyonlarını bir araya getiren kliniklerin bulunması oluyor.

Türkiye’de ise İstanbul, saç ekimi için en sık tercih edilen illerin arasında yer alıyor. İstanbul için bu kadar yoğun talebin oluşma nedeninin arkasında ise tabii ki de dünyanın sağlık ve estetik merkezi haline gelmesi yatıyor. Türkiye’nin en iyi hastaneleri, en iyi doktorları ve en iyi klinikleri İstanbul’da hizmet veriyor. Saç ekimi işlemi için de en deneyimli cerrahi merkezler İstanbul’da kapılarını açıyor.

Aynı Saç Ekimi Teknikleri Kullanılmasına Rağmen Neden Aynı Sonuçlar Elde Edilmiyor?

Saç ekimi, kişiye özel planlanan ve uygulanan bir cerrahi operasyondur. Kişiden alınacak saç kökü sayısından ikinci bir operasyon gerçekleştirme ihtimaline kadar her detay en ince ayrıntısına kadar planlanıyor.

Ayrıca doğallık ve estetik gibi kaygılarda saç ekimi işleminin başlıca kaygıları arasında yer alıyor. Tüm detaylar düşünüldükten sonra ise sıra hangi saç ekimi tekniğinin kullanılacağının kararını vermeye geliyor. FUE, DHI ve Safir FUE saç ekimi işleminin farklı yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor.

Bütün bu detaylar bir araya gelince de herkes için farklı sonuçlar elde edilmesi durumu ortaya çıkıyor. Kimi hastada sadece yaşa bağlı seyrelme veya dökülme sorunu bulunurken kimi hasta da ise deri rahatsızlığına bağlı saç kaybı gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden saç ekimi, kişiye özgü ve herkeste aynı sonucu vermeyen bir operasyon olarak karşımıza çıkıyor.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde farklı yöntemler ile saç ekimi işlemi gerçekleştiriliyor. Bu yöntemlerin en başında ise Safir FUE yer alıyor. Daha fazla mikro kanalları açılmasını sağlayan bu yöntem hem etkili bir sonuç veriyor hem de yaranın iyileşme süresini kısaltıyor. Ayrıca kök israfını da minimum seviyeye indirerek işlem görme seanslarını azaltıyor. Bu da hasta için daha uygun bütçeli bir operasyon gerçekleştirme fırsatı yaratıyor.

Diğer bir yöntem olan DHI yani Direk Saç Ekimi, alınan kökün bekletilmeden direkt olarak uygulanmasını sağlıyor. Özellikle zayıf telleri olan hastalar için oldukça ideal bir yöntem. Ayrıca Dhi Saç Ekimi ile traşsız saç ekimi de yapılabiliyor. DHI tek başına ya da diğer iki yöntemle kombine edilerek de kullanılabilir.

Bu iki yöntemin gelişmesine neden olan asıl saç ekimi metodu ise FUE yani Foliküler Ünite Ekstraksiyonu’dur. Bu yöntem ağırlıklı olarak donör olarak seçilen bölgenin güçlülüğüne bağlı olarak tercih ediliyor. Eğer alınacak bölgedeki saç kökleri ise FUE yöntemi rahatlıkla uygulanıyor. Aksi takdirde, diğer yöntemler daha ince bir işçilik ile uygulandığı için kullanılması doğru olur.

Medhair Hair Clinic ile Doğal Saçlara Kavuşun!

Medhair, hem Türkiye’nin hem de İstanbul’un saç ekimi operasyonu için en sık tercih edilen klinikleri arasında yer alıyor. Başarısının arkasında ise estetik ve saç ekimi konusunda 16 yılın verdiği tecrübesi yatıyor. Zengin hasta platformu ve farklı tipteki saç ekimi uygulamaları oldukça deneyim kazanan Medhair, bu sayede diğer kliniklerin bir adım önünde yer alıyor.

Pek Medhair’ın bu kadar çok tercih edilmesinin nedeni sadece tecrübesi mi? Bu sorunuza “Hayır” ile cevap vermek istiyoruz. Medhair birçok estetik operasyon için hizmet vermek yerine sadece saç ekimi üzerinde uzmanlaşması ile de oldukça büyük bir avantaja sahip. Böylece saç ekimini şansa bırakmayarak tüm tecrübesini hasta memnuniyeti ile gösteriyor. Ayrıca kullandığı son model teknolojik ürünleri ile işinin ehl-i doktorları tüm zanaatkarlığını konuşturuyor. İşte tüm bu nedenlerin sonucunda Medhair Hair Klinik İstanbul’un bir numaralı saç ekimi merkezi haline geliyor.