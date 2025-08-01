MediaMarkt Türkiye büyük kolaylık sağlayacak yeni hizmetini duyurdu!

Özellikle yaz aylarında yaşam alanlarının vazgeçilmezlerinden klima, düzenli bakım ve temizlik yapılmadığında sağlığı kötü yönde etkileyebiliyor. Klimaların düzenli olarak bakım ve temizliği yapıldığında ise hem klimanın performansını artırıyor hem daha az enerjiyle çalışarak yüzde 15'e varan oranlarda tasarruf sağlıyor hem de kullanım ömrü artıyor. Isıtma ve soğutma işlevi nedeniyle dört mevsim kullanılabilen son teknoloji klimalara talep de günden güne artıyor. Geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine son teknolojiyle donatılmış klima modelleri sunan MediaMarkt Türkiye, Klima Bakım Hizmeti'ni duyurdu.

KLİMALARIN PERFORMANSI ARTIYOR

Klima bakımı ve temizliğinin sağlık ve solunan hava kalitesi açısından kritik öneme sahip olduğundan yola çıkan MediaMarkt Türkiye, Klima Bakım Hizmeti'yle klima sahiplerinin en çok ihtiyaç duyduğu hizmeti evde veriyor. Evinde klima olan ya da yeni satın alacak olanların model fark etmeksizin faydalanabileceği Klima Bakım Hizmeti kapsamında markanın ekibi, klimanın ihtiyacı olan bakımı sağlayarak performansını arttırıyor, hijyen ortamını sağlıyor, uzun ömürlü ve daha güvenli kullanımını sağlıyor.

HEM İÇ HEM DIŞ TEMİZLİĞİ YAPILIYOR, TEST EDİLİYOR, BAKIM YAPILIYOR

Hizmet kapsamında; öncelikle cihazların dış temizliği yapılıyor, çalışma değerleri kontrol ediliyor ve gaz kaçağı olup olmadığı test ediliyor. Gaz basınçları kontrol edilen klimanın iç temizliği de yapılıyor. Klimanın tüm iletişim kabloları ve iç-dış ünitelerin fanlarının mekanik bağlantıları da kontrol ediliyor. Drenaj çıkış hortumları ve borularının kontrolü, temizliği yapılıyor ve var ise tıkanık gideriliyor. Filtre temizliğinin ardından duyu ile ses ve performans değerleri kontrol ediliyor. Evaparatör ve kondanseri kimyevi maddeyle yıkanıp, basınçlı su veya hava ile temizleniyor. Ayrıca tüm fan pervane kanatçıklarının temizliği ve kontrolü de yapılıyor. Klima Bakım Hizmeti ile makinenin kullanım ömrü de artırılarak elektronik atık olmasının önüne geçiliyor.