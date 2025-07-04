MediaMarkt Türkiye'den favori ürünler için indirim kampanyası!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'a kadar sürecek kampanya, tüm MediaMarkt mağazaları, Mediamarkt internet sitesi ve MediaMarkt mobil uygulamasında geçerli olacak.

Kampanya kapsamında;

- Apple MYQW3TU/A 1. nesil tablet kalemi 3 bin 999 lira,

- Logitech MX Master 3S Performans 8 bin DPI optik sensörlü sessiz kablosuz mouse 3 bin 499 lira,

- Samsung Galaxy S24FE 8/256GB akıllı telefon 26 bin 499 lira,

- Tefal Express Protect SV9201 7.5 bar buhar kazanlı ütü 9 bin 299 lira,

- Arzum AR1142 Blanco Multi blender seti 2 bin 399 liradan satışa sunuluyor.