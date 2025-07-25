MediaMarkt'tan dikkat çeken kampanya: Stokları eritiyoruz

Kaynak: AA
MediaMarkt'tan dikkat çeken kampanya: Stokları eritiyoruz

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz'a kadar sürecek kampanya, tüm MediaMarkt mağazaları, MediaMarkt internet adresi ve MediaMarkt mobil uygulamasında geçerli olacak.

Kampanyası kapsamında, PROFILO BD3086WEVN E Enerji Sınıfı 631L Alttan Donduruculu No-Frost Buzdolabı 43 bin 999 liradan, PEAQ PQ50FMN252 50 inç 126 Ekran Dahili Uydu Alıcılı Smart WebOS 4K UHD LED TV, 16 bin 999 liradan satışa sunulacak.

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FRESH'N REBEL Twins Ace TWS Hybrid ANC Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 1999 liradan satılırken, HP 620 FHD Web Kamerası 3 bin 997 liradan, LENOVO USB-C 7'si 1 arada Hub ürünü ise 1499 liradan müşterilere sunulacak.

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