MediaMarkt'tan dikkat çeken kampanya: Stokları eritiyoruz

Kampanyası kapsamında, PROFILO BD3086WEVN E Enerji Sınıfı 631L Alttan Donduruculu No-Frost Buzdolabı 43 bin 999 liradan, PEAQ PQ50FMN252 50 inç 126 Ekran Dahili Uydu Alıcılı Smart WebOS 4K UHD LED TV, 16 bin 999 liradan satışa sunulacak.

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FRESH'N REBEL Twins Ace TWS Hybrid ANC Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 1999 liradan satılırken, HP 620 FHD Web Kamerası 3 bin 997 liradan, LENOVO USB-C 7'si 1 arada Hub ürünü ise 1499 liradan müşterilere sunulacak.

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