MediaMarkt’ten iPhone 16 kiralama fırsatı

Son teknoloji iPhone 16 Serisi akıllı telefonlar, tüm MediaMarkt mağazalarından kiralanarak ulaşılabilir hale geldi.

MediaMarkt’ın yenilikçi Akıllı Telefon Kiralama hizmeti sayesinde tüketiciler, son model iPhone 16’ları satın almak yerine kiralayarak kullanabiliyor.

MediaMarkt’ın son teknoloji akıllı telefon modellerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesiyle sunduğu Akıllı Telefon Kiralama hizmeti portföyüne eklenen iPhone 16 Serisi, 12 aya kadar uzayan ödeme fırsatları ile kiralanabiliyor.

Hizmet çerçevesinde iPhone 16 serisi akıllı telefonlar, sıfır ve üretici garantili olarak kiralanabiliyor. İlk defa kiralandığında ürün kutusu açılıyor ve tüm kontroller yapılıyor.

Kiralama süresince cihaz bedelinin yüzde 70'ine kadar oluşabilecek hasarlar ücretsiz olarak karşılanıyor. Ayrıca kiralama süresi boyunca, kullanıcıların olası arıza veya hasar durumlarında Smart Kirala Asistan Hizmeti'nden destek almaları da mümkün oluyor.

24 aylık kiralama süresinin ardından cihazın sözleşmeye uygun bir biçimde teslim edilmesi halinde tüketiciler, nakit teslimat bonusu veya yenilenmiş cihaz alım hakkından faydalanabiliyor. Aynı zamanda nakit teslimat bonusunu bir sonraki kiralama hizmetinde indirim olarak da kullanabiliyor. Kiralama sonunda cihazı Smart Kirala’ya teslim ederek sözleşme başında taahhüt edilen tutar karşılığında, kiralanan cep telefonu ile aynı marka ve model yenilenmiş telefonu satın alabiliyor.

Bu tutarı da kredi kartına 6 ay taksitle ödeyebiliyor. Tüketici, yenilenmiş telefon alma hakkını kullanmak istemez ise yine sözleşme başında taahhüt edilen minimum teslimat bonusunu nakit olarak alabiliyor veya yeni cihaz ile kiralama hizmetine devam edilmesi durumunda indirim olarak kullanabiliyor.

MediaMarkt, 2023’te başlattığı Akıllı Telefon Kiralama hizmetiyle son teknoloji ürünleri tüketiciler için daha erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Tüketiciler, kiralama yöntemiyle her zaman en son model ve en son teknoloji cihazları kullanma fırsatı sahip oluyor.