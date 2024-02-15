Mediastinit Rİski nedir, nerede görülür, zararları nelerdir

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, diş iltihaplarının tedavi edilmediği takdirde boyun bölgesinden aşağıya doğru yayılarak ‘mediastinit’ adı verilen göğüs boşluğunda iltihaplanma oluşturabileceğini belirtti. Bu durumun hayati tehlike yarattığına işaret eden Avcı, “Son zamanlarda pandemi sebebiyle diş muayenelerinin ihmal edilmesiyle birlikte azı dişi apsesi nedeniyle ‘mediastinit’ vakalarında bir artış görülüyor” dedi.

Avcı, diş iltihaplarının tedavi edilmediğinde boyunda şişlik, kızarıklık ve ateş gibi işaretler verdiğini, daha sonrasında göğüs boşluğuna inerek ‘mediastinit’ adı verilen ölümcül bir duruma yol açtığını anlattı. Bu durumun grip gibi halsizlik, ateş, yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterdiğinden tanı koymakta zorlandıklarını ifade eden Doç. Dr. Avcı, bazı şu uyarılarda bulundu.

“Pandemi döneminde diş muayenelerinin yapılmamasıyla birlikte diş kaynaklı vakalarda bir yükseliş var. Hastaların diş hekimlerinin öneri ve kontrollerine riayet etmemeleri sebebiyle enfeksiyon zamanla boyuna yayılıp aşağıya inerek ‘mediastinit’ adı verilen göğüs boşluğunda iltihaplanmaya sebep oluyor. Hastalar, dişlerindeki bir enfeksiyonu kendileri tedavi etmeye kalkışmamalı, mutlaka bir diş hekimine görünmelidir”

Grip gibi belirtiler göstermesi sebebiyle bu vakaların tanısının güç olduğunu söyleyen Doç. Dr. Avcı, “Diş kaynaklı mediastinit oluşturan tablonun net bir belirtisi yok. Normal bir grip gibi halsizlik, ateş, yorgunluk gibi belirtilerle ilerliyor. Bu yüzden boynunda şişlik, kızarıklık ve ateş oluşana kadar hastaların bu durumu anlaması geç kalmanın en büyük nedeni oluyor” dedi.

AVCI: 72 SAATTE ÖLÜME SÜRÜKLEYEBİLİR

Göğüs boşluğundaki iltihaplanmanın 72 saat gibi kısa bir sürede hastayı ölüme sürükleyebildiğini vurgulayan Avcı, yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

“Mediastenin enfekte olması vücudun sepsis adı verilen tabloya girmesine de yol açıyor. Bu da hastayı 72 saat gibi kısa bir sürede ölüme sürüklüyor. Bu süre içinde hızla tanı koyulması, uygun antibiyotik tedavisine başlanması ve hastaya uygun şekilde drenaj adı verilen cerrahi işlemle o bölgedeki iltihapların alınması gerekiyor. Dişlerinde sorun olan hastaların ise düzenli diş muayenelerine gitmeleri, tespit edilebilecek bir diş enfeksiyonunun da tedavi ve takibinin iyi yapılması gerekiyor. Böylece sonucu mediastinit olabilecek bir enfeksiyonun yayılmasının önüne baştan geçilmiş olur.”



