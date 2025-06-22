MediaTek, Dimensity 8450'yi resmen duyurdu

MediaTek, Dimensity 8450 yonga setini resmi olarak duyurdu. Şirket, bu duyuruyu, işlemcinin OPPO'nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu Reno 14 Pro'da Mayıs ayında zaten yerini almış olmasının ardından yaptı. Dimensity 8400 ile büyük ölçüde benzer özellikler taşıyan yeni Dimensity 8450, özellikle video kayıt performansında önemli iyileştirmeler vadediyor.

GELİŞMİŞ VİDEO KAYIT DENEYİMİ

MediaTek'ten yapılan açıklamaya göre Dimensity 8450, 4K 60 kare/saniye HDR video kaydını güçlendiren yeni bir Çift Elektronik Görüntü Sabitleme Motoru Dual EIS Engine içeriyor. Bu teknoloji, daha doğru kamera sabitleme sağlayarak sarsıntısız ve net videolar çekilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, işlemci mobil platformlara kıyasla düzenleme ve dönüştürme işlemlerini yüzde 30'a kadar daha hızlı gerçekleştirebiliyor.

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YAPAY ZEKA DESTEKLİ CANLI YAYINLAR

Yonga setinde yer alan bir diğer önemli yenilik ise "Canlı Yayın Güçlendirici Live Broadcast Booster" özelliği. Bu teknoloji, yüz tanıma doğruluğunu artırarak canlı yayınlarda konuşmacının yüzünü daha net ve yüksek kalitede yapay zeka geliştirmeleriyle sunuyor. Bu sayede, yayın kalitesi artırılırken aynı zamanda güç tüketiminde yüzde 7'lik bir azalma sağlanıyor. Bu özellik, özellikle içerik üreticileri ve canlı yayın yapan kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor.

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TEKNİK DETAYLAR VE PERFORMANS

Dimensity 8450, tıpkı Dimensity 8400 gibi, "Tüm Büyük Çekirdekli CPU All Big Core CPU" tasarımına sahip. Bu yapılandırma, bir adet 1MB L2 önbellekli Cortex-A725, üç adet 512KB L2 önbellekli Cortex-A725 ve dört adet 256KB L2 önbellekli Cortex-A725 çekirdeğinden oluşuyor. Grafik birimi olarak 7 çekirdekli ve 1.3GHz saat hızına sahip Arm Mali-G720 GPU ile MediaTek NPU 880 yapay zeka işleme birimini barındırıyor. MediaTek, Dimensity 8450'nin yapay zeka ve oyun performansı alanında da selefine göre iyileştirmeler sunduğunu belirtiyor.

Bu gelişmiş özellikleriyle Dimensity 8450'nin orta ve üst segment Android akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılması bekleniyor.