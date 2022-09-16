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Bakanlık uyardı: Medikal estetik kursları yasal değil

Sağlık Bakanlığı, illere gönderdiği yazıyla medikal estetik kursları düzenlenmesi ve sertifika verilmesinin yasaklandığına dikkati çekti ve o faaliyetlerin ilgili kuruluşlara mutlaka iletilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:14
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Medikal estetik kursları yasal değil

Bakanlık uyardı: Medikal estetik kursları yasal değil
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Bakanlık açıklamayı AA’ya yaptı ve geçen hafta il sağlık müdürlükleri ve hastanelere medikal estetik sertifikaları ve kurslarıyla ilgili yazı gönderdi. Yazıda şunlara dikkat çekildi:

“2003'te bir dönem uygulanmasına izin verilen medikal estetik sertifika eğitimlerinin 2008'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında yürürlükten kaldırıldığı, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda "estetik" veya benzer anlama gelecek hiçbir ibare kullanılamayacağı, bu tip işlemlerin de sadece ilgili alandaki doktor ve uzman doktorlar tarafından tıbbi işlem olarak yapılabileceği uygundur”

"YASAL DÜZENLEMEYE RAĞMEN KURS DÜZENLEMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR "

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Vargel, konuya ilişkin AA muhabirine şu açıklamaları yaptı:

“Şu an sadece 2008'e kadar verilen sertifikaların geçerliliği korunuyor. Yasal düzenlemeye karşın bazı hekim grupları hatta medikal estetisyen sertifikasına sahip kişiler, bu kursları düzenlemeye bir furya halinde devam ediyor. Sertifikasyon kurslarına katılanlar çok büyük paralar ödüyor. Sertifikalarını aldıklarında da bunu diploma gibi asarak insan üzerinde 'medikal estetik' olarak adlandırılan, güya cerrahi dışı, ki aslında bir kısmı da cerrahi işlemdir, uygulamaları yapıyorlar. Bu durum, estetik talebi olan insanlarımızın bir kazanç kapısı haline getirilmesine ve ortaya çıkacak birçok komplikasyon tehlikesiyle de karşı karşıya kalmalarına neden oluyor."

"BAKANLIK 'DUR' DEDİ"

Bu sorunları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da ilettiklerini ve hassasiyetlerinin dikkate alındığını kaydeden Vargel, "Bu alan sadece plastik cerrahi ve dermatologların uzmanlık alanıdır. İnsan vücuduna yapılacak bir girişimin bunun eğitimini almış hekimlerce gerçekleştirilmesi gerekir, bu 1219 sayılı Kanun'da da düzenlenmiştir." şeklinde konuştu.

KURS ÜCRETİ ADI ALTINDA ÖDENEN PARALAR GERİ ALINABİLİR Mİ?

Kısa süreli kurslarla bu alanda uzmanlaşmanın mümkün olmadığına da dikkat eçeken Vargel, "İnsanlar, 2 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin, 50 bin lira gibi kursuna ve süresine göre değişiklik gösteren ücretler ödedi. Fakat bu sertifikalar geçersiz olduğu için 'kurs ücreti' adı altında ödedikleri parayı geri alabilirler. Bu haksız bir kazançtır, bugün o insanların aldığı sertifikalar kağıttan ibaret, hiçbir geçerliliği yok. Lütfen sertifika programına katılanlar ve o kursları açanlar bir kere daha düşünsünler." diye konuştu.

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