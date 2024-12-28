Medina transferinde büyük belirsizlik. Bonservisini kim ödedi?

Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer gündeminde yer alan Cristian Medina için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Arjantin basınından TYC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Cristian Medina'nın serbest kalma maddesi olan 15 milyon dolar'ı ödedi ve Medina, Boca Juniors'tan ayrıldı.



Habere göre; Transferdeki ek vergileri de Fenerbahçe ödeyecek.

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Öte yandan Arjantin'de bu transfer hakkında birçok farklı bilgi yayılmaya başladı.

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Cristian Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödendi. Habere göre; Medina'nın yeni adresi Fenerbahçe değil, Estudiantes olacak.



Medina'nın geleceğine dair resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Cristian Medina'nın yerine Anderson Talisca'yı tercih etti. Habere göre; Cristian Medina'nın serbest kalma bedelini ödeyen takım Fenerbahçe değil.