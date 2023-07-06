Medine Tren İstasyonuna ziyaretçi akını

Hacılar, Şam ile Medine arasına 2.Abdülhamid döneminde inşa edilen Hicaz Demir Yolu'nun son istasyonu Medine Tren İstasyonunu ziyaret etti.

Medine Tren İstasyonuna ziyaretçi akını

AA

Şu an müze olarak kullanılan ve içinde Osmanlı Devleti ve Suud Hanedanına ait bazı eşyaların sergilendiği tren istasyonu, Medine'de bulunan hacılar tarafından ziyaret edildi.

Hacılar, müzenin hemen yanında hac ve umre için gelenlerin dinlenmelerini sağlamak amacıyla Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Amberiye Camisi'nde namaz kıldı, dua etti.

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Fransa'dan gelen hacı Hüseyin Dursun, AA muhabirine tren istasyonu ve caminin Osmanlı'nın peygamber aşkını simgelediklerini söyledi.

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Caminin Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı olan 6 bin 666 taşla inşa edildiğini, merdivenlerinin ise sure sayısı olan 114 olduğunu ifade eden Dursun, "Abdülhamid hazretleri biliyorsunuz marangoz. Peygamberimizin mübarek türbesinin süpürülmesi için kendi eliyle süpürge yapıp onu göndermiş. Onlar buranın aşığıydı. Cenabıhakk onlardan razı olsun, buralarda böyle eserler bırakmışlar. Biz onların evlatları, torunları olarak gelip ziyaret ediyoruz, onların da ruhunu şad etmek için Fatihalar okuyoruz." dedi.

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Önceden kapalı olan caminin şimdi ziyarete ve ibadete açık olduğunu belirten Dursun, "Tüylerimiz diken diken oluyor. İftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Hacılarımız, kutsal topraklarda Osmanlı minarelerini gördükleri zaman yüzleri gülüyor. Osmanlı'nın buraya nasıl hizmet ettiğini gördüğümüzde iftihar ediyoruz." diye konuştu.

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Almanya'dan gelen hacı Ali Doğru da Osmanlı'nın trenlerle dönemin Medine halkına yardım gönderdiğini, daha çok yiyeceklerden oluşan yardımların şu an müze olan istasyonun ambarlarında saklandığını dile getirdi.

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Mekke ve Medine'de Osmanlı izlerinin olduğunu anımsatan Doğru, "Abdülhamid dedemiz, eskiden atlarla, develerle Medine'ye gelenlerin buraya kolaylıkla gelmesi için tren raylarını yaptı." ifadesini kullandı.


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