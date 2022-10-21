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Başakşehir'de kritik Fenerbahçe maçı öncesi bir eksik

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir'de bir eksik var

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 09:26
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Medipol Başakşehir'de kritik Fenerbahçe maçı öncesi bir eksik

Başakşehir'de kritik Fenerbahçe maçı öncesi bir eksik
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Haftaya 20 puanla giren Medipol Başakşehir, puan cetvelinde averajla Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, 9. haftada ise Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir son maçında ise sahasında İstanbulspor'u 2-0 yendi.

- Ndayishimiye cezalı

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

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