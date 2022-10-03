3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Duarte'den Emre Belözoğlu hakkında övgü dolu sözler

Duarte'den Emre Belözoğlu hakkında övgü dolu sözler

Medipol Başakşehirli Leo Duarte, teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında konuştu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 13:49
Takip Et

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı stoperi Leo Duarte'den Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözler

Duarte'den Emre Belözoğlu hakkında övgü dolu sözler
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'de averajla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'in defans oyuncusu Leo Duarte, Türkiye Futbol Federasyonu'nun TamSaha dergisine özel röportaj verdi.

Brezilyalı oyuncu, takımın gidişatından memnun olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizim bir oyun sistemimiz ve planımız var. Buna sadık kalma niyeti içerisindeyiz. lLigde diğer takımlara bakıldığı zaman gerçekten maddi anlamda çok emek sarf etmiş, çok paralar harcayıp daha büyük oyuncular getirmiş takımlar var. Ama biz kendi oyuncu grubumuza inanıp güveniyoruz. Başarının arkasında sıkı çalışma, kendimizi futbola adama ve disiplin var. Sadece ligde aldığımız başarılı sonuçlar değil Konferans Ligi'nde güçlü takımlara karşı aldığımız güzel sonuçlar da sıkı çalışma ve disiplinin ispatı. Kim bilir belki Türkiye Kupası'nda da çok iyi maçlar çıkarır ve hayalleri süsleyen bazı hedeflere ulaşırız."

''TÜRKİYE LİGİ, BREZİLYA LİGİ'NDEN ÇOK DAHA ÇETİN''

Süper Lig'i diğer liglerle kıyaslayan Duarte, "Türkiye Ligi, Brezilya Ligi'nden çok daha çetin. Çünkü burada temel taktik bilgiler çok daha işler halde görünüyor. Süper Ligi'n seviyesini UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarından daha iyi görüyoruz." diye konuştu.

''O, GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL BİRİ''

Turuncu-lacivertli ekibin genç teknik direktörü Emre Belözoğlu'nda da övgüyle söz eden Duarte, "O, gerçekten çok özel biri. Yolun başında olmasına rağmen antrenör olarak iyi bir yol aldığı gözlemlenebilir. Futbolda eksik olduğumuz noktaları bize çok farklı yöntemlerle anlatıyor. Çok farklı yaklaşan, çok da iyi bir antrenör. umarım bu şekilde devam eder ve çok başarılı olur" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
3
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
4
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
5
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
6
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
7
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Üretici enflasyonunda yeni rekor. Neredeyse tüketici enflasyonunun iki katına çıktı
﻿Üretici enflasyonunda yeni rekor. Neredeyse tüketici enflasyonunun iki katına çıktı
﻿Üretici enflasyonunda yeni rekor. Neredeyse tüketici enflasyonunun iki katına çıktı
﻿Çocuk istismarına 400 yıla kadar hapis istemi! İstismar görüntüleri ortaya çıktı
﻿Çocuk istismarına 400 yıla kadar hapis istemi! İstismar görüntüleri ortaya çıktı
﻿Çocuk istismarına 400 yıla kadar hapis istemi! İstismar görüntüleri ortaya çıktı
﻿Beşiktaş'ta Atiba müjdesi
﻿Beşiktaş'ta Atiba müjdesi
﻿Beşiktaş'ta Atiba müjdesi
﻿Halı sahadaki ölüm kamerada
﻿Halı sahadaki ölüm kamerada
﻿Halı sahadaki ölüm kamerada
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.