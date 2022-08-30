Başakşehir'de ayrılık! Resmen açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada;
''Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olmuştur.
Enzo Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.
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