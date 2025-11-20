Burdur'un Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiğinin üzeri iklim şartlarından korunması amacıyla kapatıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti'nde Odeion kısmında 2009'daki kazılarda ortaya çıkarılan Medusa mozaiği, bu sene de kış şartlarından etkilenmemesi için korumaya alındı.

NİSAN AYINDA TEKRAR ZİYARETE AÇILACAK

Kibyra Kazı Başkanı Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kibyra Olympeion Odeionu orkestra zeminini kaplayan opus sectile Medusa mozaiği ile Odeion Stoası zemin döşemesi opus tessellatum mozaiğin üzeri, iklim şartlarından korunması amacıyla kapatılmıştır. 2026 yılı Nisan ayında tekrar ziyarete açılacaktır" dedi