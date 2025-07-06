Medvedev'den NATO Genel Sekreteri'ne olay yaratan gönderme

Baran Yalçın
Medvedev'den NATO Genel Sekreteri'ne olay yaratan gönderme

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin New York Times'a verdiği röportaja alaycı bir göndermeyle karşılık verdi. Medvedev, Rutte'nin "Hollandalıların çok sevdiği sihirli mantarlardan çok fazla yemiş olabileceğini" iddia ederek, "Sibirya'da işine yarayabilir" sözleriyle Rusça öğrenmesini tavsiye etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin New York Times'a verdiği dikkat çekici röportaja sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Medvedev, 5 Temmuz 2025 Cuma günü X platformunda yaptığı paylaşımda, Rutte'nin "Hollandalıların çok sevdiği sihirli mantarlardan çok fazla yemiş olabileceğini" ima ederek, Rutte'nin Çin ve Rusya arasındaki Tayvan'a yönelik komployu ve Rusya'nın Avrupa'ya saldırısını gördüğünü belirtti. Medvedev'in alaycı yorumu, "Ama tek bir konuda haklı: Rusça öğrenmeli. Bir Sibirya kampında işine yarayabilir" şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.

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NATO'NUN SAVUNMA HARCAMALARI VE RUSYA TEHDİDİ

Medvedev'in bu yorumları, Mark Rutte'nin New York Times'a verdiği ve NATO'nun savunma harcamaları ile küresel jeopolitik zorlukları ele aldığı röportajın ardından geldi. Rutte, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Lahey'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde alınan kararlara değinerek, İspanya hariç tüm üye devletlerin 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine kadar savunma harcamalarını artırma konusunda anlaştıklarını vurgulamıştı. İspanya'nın daha düşük bir yatırımla savunma kapasitelerine ulaşılabileceği görüşüne karşı çıkan Rutte, "Bu kesinlikle imkansız, bu yüzden tarih onların yanıldığını kanıtlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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RUTTE'NİN RUSYA'YI KIZDIRAN AÇIKLAMALARI

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın hızlı bir şekilde yeniden organize olmasının savunma harcamalarında önemli bir artışı zorunlu kıldığını belirtti. Rutte, "Rusya üç ayda tüm NATO'nun bir yılda ürettiği mühimmatın üç katını üretiyor" diyerek durumun sürdürülemez olduğunu ekledi. Rusya'nın Kuzey Kore, Çin ve İran ile iş birliği yaptığını belirten Rutte, Çin'in Tayvan'a göz diktiğini de göz önünde bulundurarak, %2'lik eski harcama oranında kalınması durumunda kendilerini savunamayacaklarını dile getirdi. Rutte, bu kapsamda salt askeri harcamalar için %3,5'e, ilgili sektörlere yatırımlar için ise geri kalan %1,5'e çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer yapmazsak, Rusça öğrenmek zorunda kalacağız" sözleriyle röportajını tamamladı.

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NATO ZİRVESİ'NDEN ÖNEMLİ KARARLAR

Lahey'deki NATO Zirvesi, Euro-Atlantik güvenliği için kritik bir dönemeç oldu ve İttifak'ın küresel tehditlere ve savunma yatırımlarına yaklaşımında önemli değişiklikler getirdi. Zirvede kabul edilen nihai bildirge, İttifak'ın politikasında bir paradigma değişimine işaret ediyor. Önceki Washington zirvesiyle keskin bir tezat oluşturan belge, Rusya'dan yalnızca bir kez bahsetmesiyle dikkat çekti.

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