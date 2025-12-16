İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile bir operasyon düzenlendi.

ÜÇ ÜST DÜZEY İSİM GÖZALTINDA

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yapılan operasyonda Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.

Holding ve bağlı şirketlerde aramalar devam ediyor.



Şirket kademesinde üst düzey görevde olan Berkin Kaya, şirketin sahibi Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

KAYYUM ATANDI

TMSF ise GAİN Medya'ya kayyum atadı.

GAİN MEDYA

GAİN, 2019 yılında Beyn Danışmanlık bünyesinde kurulan ve genellikle mobil cihazlardan izlenmesi amaçlanan eğitici ve eğlendirici kısa videolardan oluşan bir yeni nesil bir video içerik platformu olarak kurulmuştu.

GAİN aynı zamanda bağımsız video içerik yaratıcılarını da destekleyerek, sektörde çok sesliliğe ve özgün üretimlere önem veren bir yayın politikası izliyordu.

Nisan 2023'te GAİN'in tüm hisseleri, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Rams Türkiye Grubu tarafından satın alınmıştı.

GAİN Medya son olarak 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. Selahattin Aydın tarafından satın alınmıştı. Selahattin Aydın, aynı zamanda GAİN’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapıyor.

SELAHATTİN AYDIN KİMDİR?

Selahattin Aydın, eğitim hayatını yurt dışında bitirmiş, New Porty University’den yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştu.1982 yılında iş hayatına adım atan Aydın, 1995 yılına kadar Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nda Müdürlük görevinde bulunmuştu. Ardından 2004 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştı.

Spor dünyasında da aktif bir rol üstlenen Aydın, 2005-2006 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu’nda Genel Sekreteri oldu. 2009 yılında kurduğu Anahat Holding’in halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Aydın, 2024 yılından bu yana ise Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin de yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.