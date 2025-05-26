Medya devi ünlü ismi kadrosuna kattı!

Medyaradar’da yer alan bilgiye göre; 2018 yılında görev hayatına başlayan Türkiye’nin ekonomi kanalı Ekotürk TV, deneyimli isim ile anlaştı. 30 yıldır birçok basın kuruluşunda gazetecilik görevinde bulunan Bora Balar, Haber Müdürü olarak göreve başladı.

Bora Balar, ayrıca Prof. Dr. Kerem Alkin ile beraber ‘Perspektif’ adlı program ile de izleyici ile bir araya gelecek.

BORA BALAR KİMDİR?

1995 yılında Star Haber Merkezi’nde muhabirlik göreviyle mesleğe atılan Bora Balar, ardından 32. Gün Haber Programı’nda ve Aktüel Dergisi’nde muhabirlik görevini yaptı. Ardından Turkport Elektronik Yayıncılık’ta “Yayın Koordinatörü” görevini yürüten Bora Balar, Doğan Online’da İçerik Müdürü oldu.

2009 - Ekim 2011 arasında Habertürk Haber Merkezi’nde Editör – Haber Spikeri görevini gerçekleştirdi. 2013-2015 arasında TRT TÜRK için Haber Ajandası isimli haftalık haber / diplomasi programını sundu. Haber Global’de haber spikeri / program sunucusu olarak görev aldı. “Bi’ Tık Dünya” isimli haftalık teknoloji programını yaptı.

Son olarak A Para televizyonunda Dış Haberler Şefi ve spiker olarak görev aldı. Ana Haber’in yanı sıra Z Raporu ve piyasa kuşaklarını da sundu.