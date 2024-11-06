Medya dünyasında dengeler değişiyor! Usta gazetecilerin yeni adresi belli oldu

Gülsüm Alpkıray- Özel Haber - Yeniçağ

Medya camiasında son zamanlarda hareketli gelişmeler yaşanıyor. Sözcü gazetesinin 17 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın istifası sonrası, birçok isim de gazeteden ayrıldığını açıkladı.

Metin Yılmaz

Geçtiğimiz hafta Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek ayrılığını duyurmuş, bu sabah bir veda da Sözcü yazarı Soner Yalçın’dan gelmişti. Sözcü Grubu'nun bir diğer gazetesi olan Korkusuz yazarı usta gazeteci Ümit Zileli’nin de gazeteye veda ettiği öğrenilirken, gazeteden birkaç usta ismin daha ayrılacağı ortaya çıktı. Üç ismin, Metin Yılmaz’ın başına geçeceği yeni bir medya grubunda çalışacağı ortaya çıktı.

'NEFES' YAYIN DÜNYASINA GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Genel Yayın Yönetmenliğini Yılmaz’ın yapacağı ve adının 'Nefes' olarak belirlendiği gazete binasının Halkalı'da kiralandığı, şirket yönetiminin de hazırlıkları hızlandırdığı aktarıldı. Başta Aytunç Erkin, Soner Yalçın ve Ümit Zileli’nin yer aldığı Yılmaz’ın ekibinde Şansal Büyüka, Memduh Bayraktaroğlu’nun da olacağı ortaya çıktı.

Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mustafa Balbay'ın da yazılarıyla Nefes Gazetesi'nde yer alacağı konuşuluyor.