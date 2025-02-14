Medya dünyasında flaş transfer! Deneyimli gazeteci adres değiştirdi

Düzenleme: Kaynak: Medya Radar
Medya dünyasında flaş transfer! Deneyimli gazeteci adres değiştirdi

Anadolu Ajansı'nın deneyimli yüksek yargı muhabiri Aylin Dal, Anka Haber Ajansı'na transfer olduğunu duyurdu.

Deneyimli yargı muhabiri Aylin Dal, ANKA Haber Ajansı'na transfer olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı'nda uzun yıllar sahada görev yapan, son 4 yıldır masada çalışan ve son 1,5 yıldır da Ankara Haberleri Müdür yardımcılığı görevini yürüten Aylin Dal, 25 yıllık görevinin ardından Anadolu Ajansı'ndan emekli oldu.

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1999 yılında mesleğe başladığı Anadolu Ajansı'nda Sağlık Muhabirliğinin ardından Yüksek Yargı Muhabirliği yapan Dal, 15 yıl boyunca baktığı Yüksek Yargıda, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, seçim dönemlerinde de Yüksek Seçim Kurulu’ndan çok sayıda habere ve son dakikaya imza attı.

Eski Başbakan ve bakanların Yüce Divan'da yargılandıkları davalardan, siyasi parti kapatma davalarına, Devlet Güvenlik Mahkemesindeki yargılamalardan, Ergenekon, Balyoz soruşturma ve kovuşturmalarına, son olarak da FETÖ davalarına kadar çok sayıda kritik yargı sürecini kamuoyuna duyuran Dal, kariyerine Anka Haber Ajansı'nda editör olarak devam edecek.

Aylin Dal, yeni görevini sosyal medya hesabından “Anka’da Haberciliğe devam” diyerek duyurdu.

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