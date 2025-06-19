Medya dünyasında flaş transfer! Deneyimli gazetecinin yeni kanalı belli oldu

Haber Global’den ayrılan deneyimli isim BengüTürk’te, Haber Koordinatör Yardımcısı oldu.

BengüTürk televizyonu kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

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MedyaRadar’da yer alan göre; Haber Müdürlüğü görevindeyken Haber Global televizyonu ile yollarını ayıran başarılı televizyoncu Erdinç Özyılmaz, BengüTürk ailesine katıldı.

BengüTürk televizyonunda Haber Koordinatör Yardımcılığı görevini yürütecek olan Erdinç Özyılmaz'ın aynı zamanda haftada bir gün de siyaset içerikli program yapacağı belirtildi.

Erdinç Özyılmaz

ERDİNÇ ÖZYILMAZ KİMDİR?

28 Ocak 1977 yılında, Sinop'ta dünyaya geldi. Uzun yıllar yerel yayın yapan Sinop Barış FM'de müzik ve siyasi ağırlıklı programlar yaptıktan sonra 2006 yılında televizyon sektörüne geçiş yaptı. Tvnet ve Flash TV gibi kanallarda çalıştı. 2011 yılında A Haber kanalına geçti. 8 yılı aşkın süre ATV - A Haber kanallarında Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini sürdürdü. Bu süre zarfında sınır hattında terörle mücadeleye ilişkin birçok haberin de altına imza attı.

2019 yılının Eylül ayında, Haber Global'de haber editörü olarak görev yaptı. Ekim 2022'den itibaren Haber Global Ankara Haber Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır.

Bu yılın ilk aylarında Haber Global'den ayrılan 48 yaşındaki Erdinç Özyılmaz, kariyerine BengüTürk’te devam edecek.