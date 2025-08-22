Medya dünyasının acı kaybı!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, TRT Önceki Yönetim Kurulu üyelerinden, sürekli basın kartı sahibi Şevket Okant 22 Ağustos 2025 Cuma günü Aydın’ın Söke İlçesinde hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Şevket Okant’ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu görüşler yer aldı:

Üyemiz Şevket Okant’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Şevket Okant’ın ailesinin, yakınlarının ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.

ŞEVKENT OKAN KİMDİR?

Ankara 1953 doğumlu. Ankara Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1983 yılında Günaydın ve Tan gazetelerinde başladı.

Sabah ve Hürriyet gazetelerinde görev yaptı. İnterstar, HBB ve Kanal D’de mesleğini sürdürdü. TRT Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.